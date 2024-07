IN SICILIA CI SONO ANCORA “LE SOPRINTENDENZE DEI GEOMETRI”?

L’amara riflessione che Ranuccio Bianchi Bandinelli espresse settant’anni fa sul fatto che le Soprintendenze siciliane fossero nelle mani di potenti geometri che conducevano gli scavi archeologici e dettavano legge negli interventi sul patrimonio culturale conservato nell’Isola, si rivela molto attuale alla luce degli atti compiuti dagli ultimi Governi regionali. Allora, nei lontani anni ‘60, l’illustre archeologo “militante” denunciò la cattiva gestione dei fondi della Cassa del Mezzogiorno, riversati su progetti poco qualificati, diretti appunto dai geometri. Oggi si tratta di gestire i fondi del PNNR senza i “lacci e i lacciuoli” della tutela scientifica da parte di archeologi e storici dell’arte.

Infatti, nel decreto n. 2314 BBCC il dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali ed “identità siciliana” istituisce 34 “posizioni organizzative”, destinandole, in grandissima maggioranza, a funzioni di semplice supporto ai dirigenti nella “gestione degli adempimenti amministrativo-tecnico-contabili”, che sono già nelle funzioni delle unità operative, invece che assegnarle alle elevate funzioni tecnico-scientifiche previste dal CCRL e dalle leggi regionali e nazionali del settore per i “professionisti dei beni culturali”, pur essendo in servizio una cinquantina di funzionari direttivi archeologi, archivisti, storici dell’arte, vincitori, vent’anni fa, di un concorso per “dirigente tecnico dei beni culturali”. Sono, infatti solo 6 su 34 gli incarichi da assegnare a questi “professionisti dei beni culturali” mentre tutti gli altri incarichi, essendo di natura meramente istruttoria, sono appannaggio dei funzionari con mansioni di “assistenti tecnici”.

Dopo avere affidato per anni le unità operative tecnico scientifiche ai dirigenti, a prescindere dai requisiti professionali previsti per legge, nonostante queste postazioni siano di natura non dirigenziale e quindi dovrebbero essere assegnate ai funzionari direttivi in possesso dei requisiti post laurea richiesti da questi ruoli tecnici dei beni culturali, la Regione adesso, assegna le “posizioni organizzative”, previste per “professionalità elevate”, ai funzionari entrati con il solo diploma e mai riclassificati, scavalcando i funzionari con titoli post laurea.

Il paradosso, tutto siciliano, è che la maggioranza dei dirigenti del ruolo unico e dei funzionari geometri assegnati alle strutture dei beni culturali non hanno mai fatto un concorso per i beni culturali: provengono quasi tutti da una selezione di “tecnici” a tempo determinato per l’espletamento delle pratiche della sanatoria edilizia del 1985.

Quella che avrebbe potuto rappresentare un’occasione, sia pure molto parziale, all’anomala ed illegale situazione siciliana, iniziando ad affidare le responsabilità dei procedimenti di tutela dei beni culturali a chi ne ha la titolarità per legge, è divenuto, al contrario, un ulteriore atto di umiliazione delle elevate professionalità dei beni culturali esistenti nei ruoli regionali.

Ci domandiamo: questa pletora di “manager” regionali dei beni culturali (circa un centinaio pari a tutti i dirigenti del Ministero della Cultura), non sono sufficienti a “gestire” le strutture loro assegnate e i (pochi) progetti presentati sui fondi europei? I funzionari con mansioni di “assistenti tecnici” non svolgono già le funzioni istruttorie per cui verrebbero remunerati adesso con indennità accessorie?

Senza le adeguate competenze scientifiche nei ruoli direttivi dei beni culturali cosa resterà del sistema regionale di tutela e dell’applicazione in Sicilia dell’articolo 9 della Costituzione? Nulla, pensiamo.

Chiediamo, quindi, che si cambi radicalmente rotta: vengano finalmente assegnate le unità operative ai funzionari direttivi specialisti, archeologi, archivisti, naturalisti e storici dell’arte, come avviene regolarmente nel Ministero; si ritiri, in autotutela, il DDG n. 2314 BBCC, provvedimento inutile e dannoso per le casse regionali, ed il D.P.R.S. n. 9/2022 con cui il precedente Governo regionale, contra legem, ha soppresso le sezioni tecnico-scientifiche nelle Soprintendenze, Gallerie d’Arte, Musei e Parchi archeologici siciliani.

Ci rivolgiamo a quanti hanno a cuore la conoscenza, conservazione e adeguata valorizzazione del patrimonio culturale conservato nell’Isola più grande del Mediterraneo perché si associno a questo appello.

LE ASSOCIAZIONI PROPONENTI

Confederazione Italiana Archeologi (Angela Abbadessa – Presidente Confederazione Italiana Archeologi)

Italia Nostra (Leandro Janni – Presidente regionale, Michele Campisi Segretario nazionale Italia Nostra)

Memoria e Futuro (Adriana Laudani – Presidente nazionale)

Ranuccio Bianchi Bandinelli (Rita Paris – Presidente nazionale)

Emergenza Cultura (Maria Pia Guermandi – Coordinatrice nazionale)

Icom Italia (Antonio Di Lorenzo – Coordinatore regionale Sicilia)

ADESIONI

-CGIL Funzione Pubblica Nazionale

-“Le radici del sindacato” area alternativa Cgil nazionale

-Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia

– Associazione “Mica Aurea”

-Associazione “SiciliAntica”

-Associazione “La città dello Stretto”

-Salvatore Settis, Professore Emerito di Archeologia Classica, Scuola Normale Superiore di Pisa

-Fausto Zevi, Professore Emerito di Archeologia Classica, Università di Roma La Sapienza

-Filippo Coarelli, Professore Emerito di Archeologia, Università di Perugia.

-Carlo Pavolini, già Professore Associato di Archeologia Classica, Università della Tuscia

-Stefano Tortorella, Professore ordinario di Archeologia Classica, Università di Roma La Sapienza

-Paola Cardiano, professore associato di Chimica, Università di Messina

-Lorenzo Campagna, professore ordinario di Archeologia greca e romana, Università di Messina

-Luigi Caliò, Professore Associato di Archeologia classica, Università di Catania

-Federico Martino, già Professore Ordinario di Storia del Diritto Italiano, Università di Messina

-Pietro Maria Militello Professore ordinario di Civiltà Egee, DISUM, Università di Catania

-Giacomo Biondi, Ricercatore CNR (ISPC Catania)

-Aurelio Burgio, professore associato di Topografia Antica, Università di Palermo

-Maria Luisa Catoni, professoressa ordinaria di archeologia classica, università di Lucca

-Gino Famiglietti, già Direttore Generale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, Mibac

-Luigi Malnati, già Direttore Generale alle Antichità, Mibac

-Mariarosaria Barbera, già dirigente archeologo MiBAC e Presidente del CTS Archeologia

-Piergiovanni Guzzo, accademico dei Lincei, già dirigente MiBAC

-Beatrice Basile, già Soprintendente BB.CC.AA. di Siracusa, Enna e Ragusa

-Caterina Greco, già direttrice del Museo archeologico regionale A. Salinas

-Gioacchino Barbera, già direttore della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

-Assunta Lupo, già dirigente presso l’Assessorato regionale BBCC e IS

-Giuseppe Lo Iacono, già Soprintendente BB.CC.AA. di Enna e Caltanissetta

-Margherita Corrado, archeologa, già senatrice della Repubblica

– Simona Modeo, Archeologa, co-direttore della collana Mesogheia – Studi di storia e archeologia della Sicilia antica

– Salvatore Bonfiglio, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, Università Roma Tre

– Battista Sangineto, Professore Associato di Metodologie della Ricerca Archeologica, Università della Calabria

-Tonino Perna, già Presidente del Parco dell’Aspromonte, Professore Emerito di Sociologia Economica, Università di Messina

-Grazia Spagnolo, Professoressa associata di Archeologia

-Elisa Bonacini, ricercatrice presso l’Università di Bari

-Massimo Limoncelli, ricercatore in Metodologia della ricerca archeologica, Università di Palermo

– Umberto Spigo, già direttore del Parco archeologico delle Isole Eolie

-Giovanna Maria Bacci, già Soprintendente BBCCAA di Messina

-Annamaria Russo, Direttore di Servizio Neuropsichiatria infantile Enna

-Aldo Trifiletti, Professore associato di Medicina Interna, Università di Messina.

-Serena Raffiotta, archeologa professionista

-Marietta Salvo, scrittrice e poetessa

-Giuliana Fiertler, archeologa

-Patrizia Di Mattia, avvocato cassazionista

– Stefano Stronati, operatore scolastico

-Giuseppe Bortone, sindacalista

-Ileana Contino, archeologa

-Carmela Bonanno, già dirigente del Polo regionale per i siti culturali e per i Parchi archeologici di Camarina e Cava d’Ispica.

-Linda Barbarino, scrittrice

-Roberta Scarpulla, docente scuola secondaria II grado

-Katia Perna, archeologa e dirigente scolastica

-Gaetano Marchiafava, presidente provinciale SiciliAntica Enna

-Carmine Corso, archeologo professionista

-Sergio Taranto, archeologo professionista

-Morgana Mazzù, archeologa professionista

-Barbara Farinellla, archeologa professionista

-Andrea Masi, archeologo professionista

-Carla Emanuela Vallone, archeologa professionista

-Annalisa Crupi, archeologa professionista

-Rossella Nicoletti, archeologa professionista

-Laura Falesi, archeologa professionista

-Eleonora Draià, archeologa professionista

-Roberta Riciputo, archeologa professionista

-Enrica De Melio, archeologa professionista

-Giuseppina Filippi, già funzionario architetto MiBAC, Roma

-Marina Magnani Cianetti, docente c/o scuola di specializzazione Roma, già funzionario architetto MiBAC Roma

-Paola Miniero, già funzionario archeologo MiBAC Napoli

-Salvatore Passanisi, archeologo professionista

-Ivana Vacirca archeologa

-Claudia Motta, docente, già funzionario archeologo Soprintendenza BBCCAA Catania

-Margherita Riso, dottoranda in Archeologia cristiana

-Matteo Randazzo, archeologo, assistente museale Museo Nazionale di Scozia

-Gabriella Mancuso, docente di musica nelle scuole secondarie di II grado

-Daniela Rossi, funzionaria archeologa MIC

-Anna De Santis, funzionaria archeologa MIC

-Alessandra Capodiferro, funzionaria archeologa MIC

-Maria Grazia Filetici funzionaria architetto MIC

-Laura Cianfriglia funzionaria archeologa MIC

-Roberto Egidi, funzionario archeologo MIC

-Anna Buccellato, funzionaria archeologa MIC

-Sergio Mineo, già funzionario archeologo MiBAC Roma

-Cinzia Vismara, già professoressa di Archeologia romana, Università di Cassino

-Cristina Restivo, archeologa professionista

-Eugenio Polito, professore di Archeologia, Università di Cassino

-Carmelina Ariosto, funzionaria archeologa MIC

-Mariantonietta Tomei, già funzionaria archeologa MiBAC

-Carlo Boldrighini, docente universitario

-Marina Clementini, già funzionaria archeologa MiBAC

-Nicola Bozzo, avvocato amministrativista

-Carmen Puglisi, funzionaria bibliotecaria Regione Sicilia

-Maria Rosa Pergola, archeologa, docente scuola secondaria II grado

-Gemma Guerrini, paleografa

-Emiliano Arena, storico

-Rosario Pignatello, archeologo professionista

-Elena Maria Menotti, già funzionario archeologo MIC

-Ferdinando Trapani, professore associato di Urbanistica, Università di Palermo

-Lorenzo Zurla, archeologo professionista

-Marisa Rigoni, già funzionaria archeologa MiBAC Padova

-Sebastiano Patanè, restauratore dei beni culturali

-Maria Randazzo, archeologa professionista.

