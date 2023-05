SICINDUSTRIA: IL VICEMINISTRO LEO A ENNA PER DISCUTERE DI RIFORMA FISCALE

Enna, 18 maggio 2023 – Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, sarà sabato a Enna in occasione dell’incontro “La riforma fiscale: un nuovo rapporto tra fisco e contribuente” organizzato da Sicindustria Enna, Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Enna e conferenza degli Ordini dei Commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia, e patrocinato dalla Camera di Commercio Palermo-Enna e dall’Università degli studi Kore. L’appuntamento è alle 10 all’hotel Federico II.

“La riforma fiscale – afferma il reggente di Sicindustria Enna, Fabio Montesano – è tra le priorità del Pnrr ed è parte integrante di quella ripresa economica e sociale che le risorse europee dovrebbero innescare. Per questo saremo felici di ascoltare dal viceministro Leo i contenuti del disegno di legge delega che ha per obiettivo principale la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, dei termini e della modulistica, nonché la lotta all’evasione fiscale tramite l’interoperabilità dei sistemi informativi e della base dati. Migliorare il rapporto tra fisco e contribuente e aumentare il grado di certezza del diritto rappresentano due elementi fondamentali per una società equa ed efficiente”.

