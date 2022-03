SICILIA, TARDINO (LEGA) A LA RUSSA: I SICILIANI NON VOGLIONO POLEMICHE, MA RISPOSTE CONCRETE

Palermo, 25 mar – “Probabilmente La Russa mancava da un po’ dalla nostra terra, se davvero avesse il polso del territorio saprebbe che le schermaglie politiche non interessano ai siciliani, peraltro alle prese con una crisi gravissima. La Sicilia si aspettava un vero cambiamento, la risoluzione di problemi storici, a cominciare da quello dei rifiuti, a oggi ancora presente, o un netto cambio di passo in tema di infrastrutture e trasporti, nonché lo stop ai poltronifici. Dalla politica i siciliani si aspettano scelte coraggiose e concrete, che purtroppo negli ultimi decenni sono mancate. Alla Sicilia non servono le polemiche, ma risposte concrete. La parola spetta ai cittadini e La Russa non dovrebbe temere il confronto, ma lavorare a una sintesi per il bene del territorio”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, risponde alle parole di Ignazio La Russa.

