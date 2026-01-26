SICILIA: STATO DI EMERGENZA PER IL MALTEMPO. GIAMBONA “RISORSE INADEGUATE, DAL GOVERNO NAZIONALE SCARSA ATTENZIONE PER SICILIA E MEZZOGIORNO”

PALERMO (26 gennaio 2026) – “La decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna rappresenta un atto necessario, ma del tutto insufficiente rispetto all’entità dei danni causati dal maltempo”. Lo ha detto Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’esito della riunione del Consiglio dei Ministri successiva al passaggio del ciclone Harry.

“Le piogge torrenziali, le frane, il rischio idrogeologico e idraulico e i gravi disagi che hanno colpito in questi giorni vaste aree della Sicilia – prosegue Giambona – hanno prodotto danni ingentissimi che, secondo le prime stime, superano il miliardo e mezzo di euro, pari a oltre l’1 per cento del Pil regionale. A fronte di questo scenario, lo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, peraltro destinato a coprire i danni subiti da tre Regioni – Sicilia, Calabria e Sardegna – appare palesemente inadeguato e sproporzionato”.

“Preoccupa inoltre – sottolinea il deputato dem – la mancanza di una reale attenzione politica da parte dei vertici del governo nazionale. Né la presidente del Consiglio Giorgia Meloni né il vicepremier Matteo Salvini hanno ritenuto di recarsi nei territori colpiti per verificare direttamente l’entità dei danni e portare solidarietà alle comunità duramente provate. Un’assenza che pesa e che difficilmente si sarebbe registrata se una calamità di tale portata avesse colpito altre aree del Paese”.

“Lo stato di emergenza – aggiunge Giambona – non può ridursi a una dichiarazione formale. Occorrono risorse adeguate, procedure straordinarie realmente efficaci, un concreto snellimento burocratico e l’attivazione di tutti gli strumenti disponibili, a partire dalla richiesta alla Commissione europea del Fondo di solidarietà, previsto proprio per eventi calamitosi che superano l’1–1,5 per cento del Pil regionale”.

“Quanto sta accadendo – conclude Giambona – conferma ancora una volta che, quando si tratta del Sud e della Sicilia, l’attenzione del governo nazionale si affievolisce. Ai cittadini si chiedono voti, ma al momento del bisogno le risposte sono deboli e insufficienti. Anche sul piano istituzionale, la Regione Siciliana avrebbe meritato ben altro livello di considerazione e di sostegno”.

