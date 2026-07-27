Il Presidente della Regione Schifani in visita ad Aidone

Sabato abbiamo avuto il piacere di accogliere a Morgantina il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Nel corso dell’incontro con me e con gli assessori presenti, col direttore del parco Carmelo Nicotra e con Andrea Peria, organizzatore del Barbablù Festival, il Presidente ha espresso parole di apprezzamento per la bellezza del sito archeologico, per la qualità della rassegna e per il concerto inaugurale di Mario Biondi.

Si è inoltre complimentato con la città di Aidone per il suo straordinario patrimonio storico-monumentale e per le eccellenze enogastronomiche del territorio, che ha avuto modo di apprezzare, augurando al Barbablù Festival e all’intera comunità aidonese un lungo e prestigioso percorso di crescita.

La serata inaugurale, impreziosita dalla straordinaria voce di Mario Biondi, ha regalato al numeroso pubblico un’esperienza di grande livello artistico, confermando ancora una volta Morgantina come uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, ideale per ospitare eventi culturali di qualità.

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Pagina Facebook Anna Maria Raccuglia

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