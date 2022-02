SICILIA. SI CERCANO ADDETTI ALLA MACELLAZIONE. CORSO DI FORMAZIONE CON POSSIBILITA’ DI UN LAVORO

Geraci Siculo, 11 febbraio 2022

Corso di formazione con la possibilità di un posto di lavoro. L’associazione Zoo.Tecnica e il frigomacello Agricola Puccia in collaborazione con Giaconia Supermercati hanno avviato le iscrizioni al corso di formazione per diventare macellaio o addetto alla macellazione. I corsisti meritevoli a fine formazione avranno l’opportunità di sostenere un colloquio di lavoro presso le aziende aderenti all’iniziativa per eventuale assunzione.

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire agli allievi tutte le competenze tecnico-professionali necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Conoscenze nel settore attraverso formazione teorica e pratica con l’apprendimento delle tecniche del disosso, taglio e preparazione fino alla sezione dei particolari tagli di carne e preparati.

Docenti del corso saranno: il professor Antonio Vella coordinatore corso di laurea in medicina veterinaria Dipartimento studi europei Jean Monnet (Lugano), Antonio Cipolla responsabile qualità Agricola Puccia e Salvatore Crocetta direttore produzione Agricola Puccia.

La frequenza del corso a pagamento (la somma sarà rimborsata in caso di assunzione) si svilupperà in 80 ore di lezione ( 20 di teoria e 60 di stage) e permetterà ai corsisti di acquisire le conoscenze minime di competenze tali da poter lavorare sia all’interno di esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni sia in laboratori di sezionamento e lavorazione delle carni, nonché negli impianti di macellazione. Per informazioni telefono 3921106573 – Mail: formazione@agricolapuccia.com. Sede del corso Frigomacello Agricola Puccia -Polizzi Generosa(Pa).

