Storie correlate

SICILIA, OPPOSIZIONI ARS PRONTE A GOVERNARE: MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI

Riccardo Novembre 14, 2025

“Decuffarizziamo” la Sicilia. Di Paola (M5S): Forze alternative progressiste pronte a governare la Regione

Riccardo Novembre 11, 2025

Assessorato Famiglia, Patrizia Valenti nominata da Schifani capo di gabinetto

Riccardo Novembre 10, 2025

Ultime notizie

FARE DIVENTARE LA CULTURA OCCASIONE DI OCCUPAZIONE E CRESCITA, IL PRESIDENTE REGIONALE CONFCOMMERCIO SICILIA

Riccardo Novembre 14, 2025

Caltanissetta, al via il 18 novembre la Stagione Teatrale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”: si inaugura con Peppino Mazzotta e uno straordinario cast in ENIGMA

Riccardo Novembre 14, 2025
seminario informativo

Confartigianano Enna: seminario informativo sulla gestione dei rifiuti pericolosi

Riccardo Novembre 14, 2025

Enti locali, Schifani autorizza anticipo 60% sulla quarta rata dei trasferimenti ai Comuni

Riccardo Novembre 14, 2025