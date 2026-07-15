DJ SET/SHOW DI FEDEZ A SICILIA OUTLET VILLAGE

Ingresso gratuito per il Summer Music Village, attese migliaia di persone per ballare nel cuore dell’Isola

È già attesa per l’arrivo di Fedez a Sicilia Outlet Village che sabato 18 luglio si esibirà per il caloroso pubblico dell’Isola. L’evento gratuito sarà uno dei momenti più ballati del Summer Music Village promosso in partnership con Nokep TV. L’ingresso è consentito previa registrazione su Eventbrite e fino ad esaurimento della capienza massima consentita.

In questi weekend di saldi, di divertimento, di aperitivi e musica live sotto le stelle, sono migliaia le persone che scelgono come meta il più grande outlet del Sud Italia per vivere quest’esperienza unica. I 170 negozi dei brand nazionali e internazionali accoglieranno i visitatori con le collezioni estive e tantissime occasioni. I punti ristoro saranno eccezionalmente aperti fino alla fine dell’evento. L’accesso all’area concerto sarà consentito a partire dalle ore 12.00, mentre dalle ore 19.00 il Radio Time90 Dance Show coinvolgerà il pubblico con l’intrattenimento dal vivo dedicato alle grandi hit degli anni ’90. Poi arriverà Fedez, uno dei protagonisti più trasversali della scena musicale italiana, per vivere in piena atmosfera estiva il DJ Set/Show sul palco di Sicilia Outlet Village.

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Summer Music Village si concluderà domenica 26 luglio con il concerto di Clara.

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