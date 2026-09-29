Storie correlate

LA MODA ITALIANA FA SOLD OUT AD ALMATY: 81 AZIENDE E OLTRE 100 MARCHI ALLA RASSEGNA DI RIFERIMENTO PER L’ASIA CENTRALE

Riccardo Settembre 29, 2026
cna

CNA Enna, dall’Assemblea una proposta per il futuro delle aree interne: «Serve una strategia comune per lo sviluppo»

Riccardo Settembre 28, 2026

CONFARTIGIANATO SICILIA Caro energia, in Sicilia 239 milioni di euro di extracosto per le micro e piccole imprese. Catania la provincia più colpita, Palermo seconda

Riccardo Settembre 22, 2026

Ultime notizie

Deposito dei bilanci, i commercialisti siciliani sostengono la posizione del Consiglio nazionale: «Non è un semplice adempimento telematico. Servono competenza, formazione e responsabilità»

Riccardo Settembre 29, 2026

Sebastian Colnaghi si immerge con Alessia Zecchini per portare nel Mediterraneo i sogni dei bambini di Gaza

Riccardo Settembre 29, 2026

La Regione riveda le nuove norme di attuazione dei Piani paesaggistici

Riccardo Settembre 29, 2026

Lo skipper Ganga Bruni sfida Trieste con Manticore-Edilimpianti. La Sicilia sbarcherà alla Barcolana con un 62 piedi

Riccardo Settembre 29, 2026