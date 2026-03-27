Storie correlate

Sicilia Express, posticipata l’apertura della vendita dei biglietti

Riccardo Marzo 21, 2026

AST nel caos: concorso revocato, interinali senza certezze e servizi ai privati. Campo (M5S Ars): “Gestione fallimentare, Schifani intervenga”.

Riccardo Marzo 19, 2026

Trasporti, torna il Sicilia Express: il governo Schifani finanzia il treno per i siciliani che vogliono rientrare a Pasqua

Riccardo Marzo 18, 2026

Ultime notizie

“VIAGGIARE CON LA BICI 2026” Isnart e Legambiente presentano il 6° Rapporto sul cicloturismo in Italia

Riccardo Marzo 27, 2026

CANCRO DEL COLON: PREVENZIONE OGGI, UNA VITA MIGLIORE DOMANI

Riccardo Marzo 27, 2026

Sicilia Express, da sabato in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua. Schifani: «Per tanti siciliani un’opportunità in più per tornare a casa per le feste»

Riccardo Marzo 27, 2026

VOLLEY, ROSSOPOMODORO PALERMO SU UN CAMPO CHE SCOTTA

Riccardo Marzo 27, 2026