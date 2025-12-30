Storie correlate

Sicilia. Di Paola (M5S): “Parlamento paralizzato? Con questa frase Schifani ammette il proprio fallimento, ma la causa è la sua maggioranza inesistente, mica il regolamento”.

Riccardo Dicembre 29, 2025 0
fabio venezia

On Fabio Venezia: tanti importanti risultati raggiunti per la comunità siciliana

Riccardo Dicembre 24, 2025 0

Stefania Campo (M5S) a presidente ARS: “Dibattito in Aula è garanzia, non intralcio”

Riccardo Dicembre 24, 2025 0

Ultime notizie

POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI ENNA DA SABATO 3 GENNAIO SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE

Riccardo Dicembre 30, 2025 0
il padre della sposa

Regalbuto: il 3 gennaio al teatro Urania “Il padre della sposa”

Riccardo Dicembre 30, 2025 0
li mura

Centuripe: il 2 gennaio presentazione del libro “DANTE ALIGHIERI, Modernità e Attualità del Sommo Poeta”.

Riccardo Dicembre 30, 2025 0
ippon

Arti Marziali: saggio di fine anno per gli allievi della Ippon Enna

Riccardo Dicembre 30, 2025 0