Sicilia ARS. On Marchetta “Sono a fianco degli agricoltori siciliani in un momento di particolare crisi”.

“Sono a fianco degli agricoltori siciliani in un momento di particolare crisi”. Ad affermarlo il Deputato Segretario dell’ Assemblea Regionale Siciliana On. Rosellina Marchetta, a seguito delle proteste in corso in diverse parti della Sicilia che vedono gli agricoltori mobilitarsi con i mezzi agricoli occupando alcune arterie stradali.

“Occorre ascoltare da parte del governo regionale la voce di quanti operano nel settore agricolo – ha dichiarato l’ On Rosellina Marchetta – tenuto conto che faticano ogni giorno ad andare avanti in un settore nevralgico per la nostra economia che oggi versa in condizioni difficili, una situazione caratterizzata negativamente dall’ aumento delle materie prime, dal costo dell’ acquisto del gasolio agricolo e la carenza di foraggio per gli animali, a tutto questo – continua l’ On. Marchetta – vanno aggiunte alcune scelte di natura politica europea sbagliate che non tutelano le tipicità locali dei prodotti cercando di creare un’ omologazione di gusti e sapori, occorre trovare nell’ immediato per il comparto agricolo – conclude l’ On Marchetta – aiuti di natura economica senza guardare a bandiere che creano divisioni e mettere in campo azioni strutturali di tutela e promozione dei nostri prodotti agricoli, confido nella sensibilità e fattività del Presidente Schifani e dell’ Assessore al ramo Sammartino.”

