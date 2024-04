Si inaugura il 26 aprile la mostra “Senso Unico” di Kristina Sedlerova Villanen al Garage Arts Platform

Venerdì 26 aprile dalle 19 alle 22 si tiene al Garage Ats Platform l’inaugurazione della nuova mostra “Senso Unico” dell’artista finlandese Kristina Sedlerova Villanen, atto conclusivo della residenza artistica GAP e ricerca che l’artista ha sviluppato da inizio marzo durante la sua permanenza a Enna e in Sicilia, dopo una primo periodo di permanenza nel nostro territorio nel 2021.

La ricerca di Kristina Sedlerova Villane sfocia in un’installazione site specific con diversi materiali locali tra i quali argilla e canne e altri oggetti trovati e riadattati per l’occasione. L’installazione è completata dall’utilizzo di fiori di borragine per una bevanda che sarà parte integrante della mostra.

Come lavoro preparatorio per l’installazione l’artista, basandosi sulla centralità del processo creativo, si è immersa nel paesaggio locale senza troppa pianificazione, muovendosi sui margini tra città e campagna, natura e cultura, ascoltando e mescolando le impressioni raccolte dalla natura con le esperienze e relazioni umane nate sul territorio. A partire da una serie di schizzi e disegni raccolti durante le settimane, si è cristallizzata nell’immaginario dell’artista una specifica idea di uso dello spazio del garage, mescolando arte e vita in una serie di installazioni che trasformano e attivano il garage in maniera inedita.

La mostra sarà visitabile fino al 9 giugno in via Leonardo da Vinci 2, ingresso libero con tessera garage 23/24.

Visite: 54