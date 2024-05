Pisside policroma dipinta a tempera dopo la cottura – 47×30,7 cm – da Centuripe, Enna, Sicilia – ca 300/250 a.C. – Princeton University Art Museum, New Jersey, Usa

Museum purchase, gift of Joseph F. McCrindle, in part by exchange, in memory of Mrs. J. Fuller Feder(1989-97)

Sul corpo è rappresentato un gruppo di musiciste e ballerine alla presenza di un giovane, forse ispirato da un gioco come il Theophoroumene, di Menandro, lo scrittore della Nuova Commedia.

