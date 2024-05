Un successo GiocaFipe il 16 maggio a Enna presso la asd Wodbox Lift your limits.

È stato un successo la manifestazione GiocaFipe svoltasi il giorno 16 maggio in via dello sport snc a Enna presso i locali della asd Wodbox Lift your limits. Sessanta ragazzi tra gli 8 e 14 anni hanno avuto il primo approccio con il mondo del fitness, partecipando ad una prova con esercizi motori di resistenza, di forza e coordinazione, e ricevendo al termine della manifestazione un attestato di partecipazione. Queste le parole degli organizzatori Mario Lo Re e Fabio Gangi: “L’evento patrocinato dalla Fipe è sicuramente da ripetere perché permette di avvicinare alle discipline federali i giovanissimi, creando le condizioni iniziali per la selezione e la formazione dei campioni di domani e dunque per la crescita di tutto il movimento. Un nostro particolare ringraziamento va a Fipe-Sicilia ed al presidente regionale Salvatore Parla, che ha dato alla nostra Asd l’opportunità di organizzare la manifestazione”.

