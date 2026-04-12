Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la giornata di studi dedicata alla Villa del Casale.

L’evento ha riunito studiosi ed esperti che, attraverso interventi e momenti di confronto, hanno presentato ricerche in corso, nuove acquisizioni e prospettive di studio su uno dei più rilevanti complessi archeologici della Sicilia. Particolarmente apprezzati sono stati il livello scientifico degli interventi e il vivace dibattito con il pubblico.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e condivisione, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni, ricerca e territorio.

Un sentito ringraziamento a tutti i relatori e ai partecipanti.

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