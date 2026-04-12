Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la giornata di studi dedicata alla Villa del Casale.

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𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐋𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐁𝐔𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐒𝐂𝐀𝐋𝐔𝐂𝐈𝐀 𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐍𝐄𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐑𝐈 𝐀𝐋𝐓𝐈 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐁.

Riccardo Aprile 12, 2026