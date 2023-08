SETTEMBRE RICCO DI OPPORTUNITÀ PER IL MADONIE LIVING LAB

Consulenza gratuita per le aziende del territorio, intensive school, conferenza internazionale e ricercatori in residenza

Continuano le attività del Madonie Living Lab sul territorio. Mentre in questi giorni si sta svolgendo l’attività in presenza del percorso di accelerazione per startup e idee di impresa, da inizio settembre avranno luogo quattro eventi di risonanza internazionale con un’opportunità riservata alle aziende madonite.

È già possibile candidarsi per un servizio di consulenza gratuita rivolto a imprese e cooperative, per individuare strategie di ottimizzazione di processi e prodotti in un’ottica sostenibile e di economia circolare grazie al supporto dei consulenti di a|cube.

L’attività si svolgerà durante il mese di settembre ed è riservata a 10 aziende, che possono candidarsi online fino al 28 agosto. Maggiori informazioni sul sito.

Dal 17 al 24 settembre, 4 ricercatori universitari o indipendenti avranno l’opportunità di interagire con il territorio delle Madonie e la sua comunità, per approfondire i loro temi di ricerca legati alla sostenibilità e all’innovazione nelle aree interne.

Dal 22 al 24 settembre il Convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana ospiterà Communities’ Sustainable eXperience, una conferenza internazionale patrocinata dalla World Urban Campaign di UN-Habitat e in collaborazione con Farm Cultural Park di Favara.

Seguirà, dal 28 settembre al 1 ottobre, la terza edizione della Service Design Intensive School organizzata da PUSH e aperta a un numero limitato di 20 partecipanti. Quattro giorni di didattica immersiva con l’obiettivo di prototipare soluzioni concrete per il futuro del Madonie Living Lab. Candidature aperte fino all’11 agosto.

Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura, visitate il sito. https://www.madonielivinglab.it/ o scrivere una e-mail a info@madonielivinglab.it.

