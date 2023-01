Servizio civile con l’Uisp in tutta Italia: come partecipare

A Roma il progetto “Diritti al plurale: promuovere, praticare, comunicare” presso Uisp Nazionale. Si può fare domanda sino al 10 febbraio. Ecco come

È stato pubblicato il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. E’ possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023.

In particolare, 70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia; 1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

L’Uisp, con le sue varie articolazioni, offre molte opportunità per prendere parte ad un anno di vita associativa, attraverso diversi progetti dislocati su tutto il territorio nazionale.

Proponiamo una rassegna dei progetti attivati sul territorio dai Comitati Uisp, partendo dal progetto “DIRITTI AL PLURALE: PROMUOVERE, PRATICARE, COMUNICARE TUTTI I DIRITTI PER TUTTE E

TUTTI”, promosso da Uisp Nazionale, con sede a Roma, che propone un anno formativo in cui comunicare lo sport e i suoi valori sociali. Obiettivo del progetto è COMUNICARE IL SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT E COMUNICARE LO SPORT ATTRAVERSO IL SOCIALE.

Il progetto tocca due ambiti: lo sport e il terzo settore, entrambi attraversati da due recenti riforme legislative e in continua trasformazione, anche nelle modalità comunicative. Attraverso la comunicazione dello sport, il progetto contribuisce alla promozione della pace, alla diffusione della cultura dei diritti e alla loro tutela, nonché alla riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni attraverso l’utilizzo dello sport per tutti come strumento di inclusione, partecipazione ed integrazione sociale.

I posti disponibili sono 5 in diverse aree di intervento:

comunicazione sociale ed esperienze giornalistiche nella redazione nazionale Uisp (realizzazione di campagne di sport sociale e per tutti; realizzazione articoli, interviste, reportage; realizzazione contenuti e collaborazione social media manager; realizzazione di infografiche, video e foto; Ufficio stampa, rapporti con i media e organizzazione conferenze stampa; realizzazione dell’Agenzia stampa settimanale Uispress; produzioni editoriali cartacee); marketing sociale (rapporti con aziende e partner che sostengono manifestazioni e campagne di sport sociale e per tutti; programmazione eventi sportivi e partecipazione a Mostre e Fiere con la gestione di spazi espositivi; sviluppo del brand Uisp in ambito del marketing sociale; editing di contenuti e monitoraggio dell’identità Uisp nel mercato); organizzazione e comunicazione delle grandi manifestazioni nazionali Uisp (Vivicittà e Bicincittà, Giocagin e Almanacco delle iniziative Antirazziste: sono soltanto alcune delle manifestazioni nazionali Uisp più note al pubblico. Il progetto prevede l’integrazione nello staff dell’Ufficio nazionale che si occupa di organizzare e promuove queste manifestazioni, sia all’interno, sia all’esterno dell’Uisp, in sinergia con la comunicazione e il marketing Uisp).

COME FARE DOMANDA: CLICCA QUI e cerca il progetto “DIRITTI AL PLURALE: PROMUOVERE, PRATICARE, COMUNICARE TUTTI I DIRITTI PER TUTTE E TUTTI”, tra quelli che sono stati approvati da Arci Servizio Civile nel Lazio.

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di partecipare ai molti progetti attivati da parte dei Comitati regionali e territoriali Uisp, tra questi: Uisp Sicilia, Uisp Valle d’Itria, Uisp Avellino, Uisp Napoli, Uisp Pisa, Uisp Torino, Uisp Ivrea e Vallesusa, Uisp Piemonte insieme a diversi Comitati della Regione, Uisp Emilia Romagna. Cerca qui il tuo progetto

Le società sportive interessate si possono rivolgere ai Comitati Uisp di competenza per diffondere il bando tra i giovani iscritti.

