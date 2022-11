.

Palermo, 31 ott- Il finanziamento del Pnrr in arrivo per gli asili nido e le scuole materne della Sicilia, relativo a 157 progetti finanziati dal ministero dell’Istruzione, “rende urgente la definizione di una strategia a sostegno a 360 gradi Per questo obiettivo chiediamo l’avvio immediato del confronto con le parti sociali”. Lo scrivono in una nota Gabriella Messina, segretaria regionale Cgil ed Elvira Morana, responsabile del sindacato per le politiche di genere . Le due esponenti della Cgil sottolineano che “uno dei temi da affrontare è il fenomeno della denatalita’ nella nostra Regione, e le problematiche connesse, affrontato soltanto con il bonus bebe’ di 1000 euro per le famiglie disagiate, e certamente connesso alle difficoltà economiche delle famiglie e al disagio sociale. Sarebbe delittuoso – rilevano -che gli asilinrestassero come cattedrali nel deserto in una regione lasciata a invecchiare, senza futuro e senza forza lavoro su cui contare per il rilancio. Questo – concludono- è il problema basilare da cui bisogna partire per dare una reale svolta allo sviluppo della nostra regione”.

