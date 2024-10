Schillace vince il 16° Slalom di Avola, Venanzio conquista il Tricolore

Il pilota messinese è stato il più veloce in tutte e tre le manche della gara organizzata da Siracusa Pro Motor Sport che ha concluso il Campionato Italiano, il secondo posto raggiunto sul finale è bastato al sorrentino per aggiudicarsi il titolo. Sul podio tutto Radical anche il trapanese Arresta

Avola(SR), 27 ottobre. Emanuele Schillace ha vinto la 16^ edizione dello Slalom Città di Avola , al volante della sua Radical SR4 Suzuki 1600, imponendosi con il tempo della terza manche di 2’01”43, ovvero un punteggio di 121,43, precedendo Salvatore Venanzio che su una identica Radical ha fatto segnare 2’01”92, quindi un gap di appena 49 centesimi per 121,92. Terzo Salvatore Arresta che con la versione Prosport della bipostoinglese, nella seconda salita aveva fermato il cronometro a 2’02”33.

In virtù di questo risultato Venanzio si è laureato Campione Italiano della specialità tra i birilli.

L’epilogo della serie tricolore è stato appassionante dall’inizio alla fine. Al via, la Sindaca di Avola Rossana Cannata e l’Assessore allo Sport Fabio Cancemi, nel congratularsi con l’organizzazione della gara, che si è svolta con una bella cornice di pubblico, erano presenti per dare il benvenuto ai protagonisti. Poi, dopo la ricognizione, la prima manche, nella quale Schillace ha subito imposto il suo ritmo rispetto a Venanzio, che è incorso in una penalità per l’abbattimento di un birillo. Salvatore Arresta e l’altro trapanese Girolamo Ingardia in quel momento, rispettivamente secondo e terzo, facevano da scudieri al condottiero. Nella seconda manche è arrivato il bis del pilota messinese, con Arresta che ha resistito all’assalto di Venanzio, risultato che avrebbe messo ancora la corona di campione sulla testa di Schillace. Infine l’ultimo atto della gara e dell’intero campionato, con il colpo di scena di Arresta fermo poco dopo lo start e i due contendenti rimasti a battagliare fra loro nel duello conclusivo. Schillace non ha potuto fare altro che vincere ancora, ma a Venanzio è riuscito il sorpasso che gli ha dato il secondo posto e il quarto titolo in carriera.

La loro emozione trapela dalle parole dei protagonisti. Schillace infatti ha dichiarato:-“Sono contento del risultato ottenuto in gara che conferma l’ottimo lavoro fatto sulla vettura nella seconda parte del campionato. Faccio i miei complimenti a Salvatore, per aver vinto il titolo, che a me è sfuggito per un soffio”.

Venanzio ha detto:-“Sono venuto in Sicilia consapevole, di dovermi confrontare fino all’ultimo metro dell’ultima manche con piloti di alto livello, primo fra tutti Emanuele Schillace. Vincere il campionato in questo modo aggiunge un valore ancora superiore al prestigioso risultato”.

