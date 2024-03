Sara Carra entra in scena con il colori ACI Team Italia

Da Domani la giovane emergente del Casarano Rally Team selezionata nella nazionale piloti, sarà impegnata insieme a Sara Torelli su Skoda Fabia Rally 2 assistita da ERREFFE al Rally del Ciocco, prova inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con il supporto della Meteco Corse e della Spotup.

Casarano 14 Marzo, (LE). Comincia domani il programma 2024 per Sara Carra la portacolori del Casarano Rally team che insieme a Sara Torelli disputerà il tricolore promozione nelle file dell’ ACI Team Italia per le più importanti tappe del Campionato Italiano Tricolore.

Tutto è pronto per la 47a edizione della gara toscana, che quest’anno presenta un elenco iscritto numeroso e di altissimo livello di partecipanti . “ Sono impaziente – ha dichiarato Sara alla vigilia del prestigioso impegno di questo confronto ad altissimi livelli, onorata di indossare la tuta con le insegne della nazionale Italiana Piloti – Non vediamo l’ora di prendere il via e cominciare questa nuova avventura sportiva con questo binomio di ”Sare” fra tanti campioni della specialità. Avremo una grande opportunità di crescita. Siamo molto coccolate in seno alla squadra con un team professionale come la ERREFFE che cura la splendida vettura di cui disponiamo, il sodalizio che per me è famiglia e il supporto dell’Aci Team Italia e della Meteco Corse e della Spotup. Occorre imparare tanto ed in fretta”-.

