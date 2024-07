SALVATORE TAVANO RISALE DIECI POSIZIONI

E CHIUDE LA PRIMA GARA DEL MUGELLO NELLA TOP-10

Mugello, 13 luglio 2024. Salvatore Tavano fa quasi l’impossibile e chiude la prima delle due gare del Mugello del TCR Italy Touring Car Championship con un nono piazzamento assoluto.

Dopo una qualifica difficilissima, in cui i 30 chili del compensation weight si sono sentiti tutti, specialmente su una pista complicata come quella toscana e in condizioni di grande caldo, il pilota siciliano è riuscito a portare al traguardo la Cupra Leon TCR VZ della Scuderia del Girasole, risalendo ben dieci posizioni.

Una prima gara che ha inaugurato il terzo dei sei doppi round della stagione da cui obiettivamente Tavano, che arrivava a questo appuntamento nelle vesti di leader del campionato, si aspettava ben poco.

Al via, scattando dalla decima fila, Tavano è riuscito a sfilare bene, evitando il caos creatosi a metà gruppo per transitare subito 15°, risalendo pertanto quattro posizioni. Poi l’ingresso della safety car e alla ripartenza un’altra posizione guadagnata dopo il contatto che ha visto la vettura del canadese Nicolas Taylor finire sulla ghiaia del Correntatio.

Quindi, un’ulteriore neutralizzazione e poi ancora una ripartenza con Tavano che si è portato 13° e in seguito undicesimo, approfittando del rallentamento di Pietro Alessi e dell’incidente che ha coinvolto Matteo Poloni e Alex Ley, quest’ultimo per questa manovra in seguito penalizzato. E proprio anche in virtù delle varie penalità post-gara, alla fine Tavano si è ritrovato nono.

E per domani ci si attende una Gara 2 ancora in rimonta. Il via alle 10.20 del mattino, sempre con la diretta su ACI Sport TV ed il live streaming sui canali Facebook e YouTube del campionato.

