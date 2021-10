Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,

il delegato vicario di Sicilia Antonio di Janni

ricorda Monsignor Cataldo Naro:

“Altissima espressione della Chiesa “

“Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa di Monsignor Cataldo Naro, tra le più alte espressioni della Chiesa siciliana di sempre”: lo afferma il delegato vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Antonio di Janni, omaggiando con affetto l’Arcivescovo di Monreale, originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

“Nel 2002 ebbi il piacere di conoscerlo – spiega il nobile Antonio di Janni tracciando un ricordo dell’alto prelato – quando era stato appena nominato Arcivescovo di Monreale “.

“Nell’anno successivo – precisa – lo incontrai nuovamente presso l’Episcopio monrealese, insieme al Cardinale Mario Francesco Pompedda, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”.

“Fu un incontro indimenticabile – ricorda – in particolare il momento in cui Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Cataldo Naro accettò la nomina di Priore Costantiniano di Sicilia”.

“Il Cardinale Francesco Pompedda – aggiunge – mi disse che Monsignor Cataldo Naro era la massima espressione della chiesa siciliana: sotto la sua guida due investiture si svolsero al Duomo di Monreale, presiedute dallo stesso Cardinale, grande giurista”.

“I due alti prelati furono per me e per i cavalieri e le dame siciliani – spiega ancora Antonio di Janni -due fulgide guide ed esempi di vita cristiana: Monsignor Cataldo Naro nella sua coerenza di fede cristiana subì diversi attacchi da gente vigliacca e soggetti vicini alla mafia, come da diverse fonti affermato”.

” Io so soltanto che quando si era ricevuti da lui, era come parlare con una persona che emanava una grazia particolare – aggiunge – e altamente spirituale”.

“Il Cardinale Francesco Pompedda e Monsignor Naro – conclude – morirono a distanza di venti giorni: due angeli volati in cielo”.

