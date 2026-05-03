Piazza Armerina celebra il 3 maggio: fede, storia e identità nel segno di Maria SS.ma delle Vittorie

Piazza Armerina si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della propria storia religiosa e civile: il 3 maggio, giorno del ritrovamento della Sacra Icona di Maria SS.ma delle Vittorie, Patrona della città e della Diocesi.

Una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia medievale della Sicilia e che ancora oggi rappresenta un forte elemento identitario per l’intera comunità.

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Una festa tra devozione e responsabilità

L’edizione di quest’anno si svolgerà nel rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza comunale, con alcune variazioni organizzative. Tuttavia, il significato profondo della festa resta immutato: il 3 maggio non è soltanto una celebrazione religiosa, ma un momento di raccoglimento, memoria e riscoperta delle proprie radici.

È una giornata da vivere nella fede, nella famiglia e nella comunità, nel segno di quella devozione mariana che da secoli accompagna il popolo piazzese.

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Le origini: dalla battaglia di Cerami al dono dell’Icona

La storia della Sacra Icona affonda le sue radici nel 1063, anno della storica battaglia di Cerami. In quell’occasione, le truppe normanne guidate dal Gran Conte Ruggero sconfissero l’esercito arabo dopo che, secondo la tradizione, l’arcangelo Michele apparve al condottiero promettendo la vittoria.

In segno di riconoscenza, Papa Alessandro II donò a Ruggero un’icona bizantina raffigurante la Vergine Maria con il Bambino, simbolo di protezione e vittoria. L’icona accompagnò il conte nelle successive campagne militari, fino alla conquista della Sicilia.

Giunto a Plutia, l’odierna Piazza Armerina, Ruggero mantenne la promessa fatta ai suoi abitanti: affidò loro la custodia dell’immagine sacra, che venne venerata come segno tangibile della protezione divina.

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La scomparsa e il ritrovamento miracoloso del 1348

Nel 1161, a causa di tensioni politiche e del rischio di distruzione della città, l’icona venne nascosta per proteggerla da possibili profanazioni o sottrazioni. Per quasi due secoli non si ebbero più notizie della sua esistenza.

Fu nel 1348, durante la devastante epidemia di peste nera, che avvenne il momento decisivo. Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno al sacerdote Giovanni Candilia, indicandogli il luogo dove l’icona era stata sepolta.

Dopo iniziali resistenze, vennero avviati gli scavi e il 3 maggio 1348 l’icona fu ritrovata. La tradizione racconta che, mentre l’immagine veniva riportata in città in processione, l’epidemia cessò improvvisamente. L’evento fu interpretato come un miracolo, segnando l’inizio di una devozione destinata a durare nei secoli.

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Una devozione che attraversa i secoli

Da quel momento, la fama dell’icona si diffuse in tutta la Sicilia. Numerose sono le testimonianze di grazie e protezione attribuite all’intercessione di Maria SS.ma delle Vittorie, invocata nei momenti più difficili della storia cittadina, dalle epidemie alle guerre.

Ancora oggi, la Sacra Immagine rappresenta un punto di riferimento spirituale per la comunità, simbolo di fede, speranza e protezione.

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Il programma del 3 maggio

Le celebrazioni si svolgeranno presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi:

* ore 9:00 – Santa Messa

* ore 11:00 – Santa Messa

* ore 17:00 – Recita del Rosario

* ore 17:30 – Santa Messa solenne presieduta da S.E. il Vescovo

* ore 19:00 – Solenne processione della Sacra Immagine di Maria SS.ma delle Vittorie in Piazza Vecchia, con consacrazione della città alla Madonna in Piazza Cattedrale e rientro

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Tradizione e futuro: il sostegno alla Cattedrale

In occasione della festa, la comunità è invitata anche a sostenere concretamente la parrocchia attraverso il 5×1000.

Un gesto semplice, che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che contribuisce alla manutenzione della Cattedrale, alle attività pastorali e caritative e alla tutela del patrimonio storico e artistico.

Per partecipare è sufficiente:

* firmare nel riquadro “Sostegno degli enti del Terzo Settore”

* inserire il codice fiscale 91072010860

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Un invito alla comunità

Il 3 maggio non è solo una celebrazione liturgica, ma un momento di unità e consapevolezza collettiva. È il giorno in cui una città riscopre sé stessa, rinsalda il legame con la propria storia e affida il proprio futuro alla protezione di Maria.

Custodire la tradizione significa custodire l’identità.

E a Piazza Armerina, questa identità ha il volto materno di Maria SS.ma delle Vittorie.

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