ROGA, PREMIATA TRA LE IMPRESE VINCENTI

DI CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA

La RO.GA. SpA, eccellenza siciliana dell’ortopedia, è tra le dieci imprese di Campania, Calabria e Sicilia premiate nel programma “Imprese Vincenti” di Banca Intesa Sanpaolo, evento nazionale giunto alla sua quarta edizione, organizzato per valorizzare quelle aziende le azioni messe in campo ed i risultati raggiunti rappresentano esempi virtuosi di eccellenza imprenditoriale.

La tappa di Napoli del primo Febbraio 2023, undicesima tappa dal tour, che ha visto partecipare oltre 4.000 aziende e premiarne soltanto 140, è stato un momento prezioso per conoscere, dinnanzi ad una platea nutrita e qualificata, oltre al pubblico collegato in da casa, le dieci aziende vincitrici (RO.GA., Biogem, UPMC Italy, Al Re, Le Garrubbe, Bit4ID, PND, Globus Supermercati, Euroveicoli, HTS Enologia), la loro storia, i loro fattori vincenti, i loro progetti futuri.

“Essere tra le “Impresi Vincenti” è per noi motivo di orgoglio e rappresenta un’occasione importante per far conoscere il nostro lavoro, il nostro settore ed il nostro territorio. Non possiamo che ringraziare Banca Intesa Sanpaolo per la preziosa occasione, confidando di poter continuare ad investire in eccellenza, innovazione e progresso per migliorare, migliorarci e migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti”, il commento dell’azienda, a voce dell’Avv. Lillo Maria Colaleo, che ha rappresentato la RO.GA. SpA nella prestigiosa vetrina partenopea.

