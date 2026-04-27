RESTARE, IMMAGINARE, RESISTERE: SCENICA FESTIVAL TORNA A VITTORIA PER LA SUA XVIII EDIZIONE

Dal 22 al 31 maggio 2026, dieci giorni di teatro, circo, musica e performing arts tra i luoghi storici della città siciliana.

Vittoria (RG), aprile 2026 – Torna Scenica Festival, uno degli appuntamenti più attesi del panorama delle arti performative del Sud Italia. Dal 22 al 31 maggio 2026, la città di Vittoria, in provincia di Ragusa, si trasformerà per dieci giorni in un palcoscenico diffuso, ospitando la diciottesima edizione di un festival che negli anni ha saputo costruire un’identità precisa e riconoscibile: quella di chi sceglie di restare, immaginare, inseguire l’utopia, assumere il rischio, resistere.

Sono le parole del direttore artistico Andrea Burrafato, che apre questa edizione con una riflessione lucida e necessaria. «Di fronte a un mondo sempre più fragile — dove la terra frana, le certezze si infrangono e gli spazi di cultura sembrano svuotati delle loro funzioni — Scenica sceglie di opporre la forza del teatro vivo, del circo contemporaneo, della musica, dell’incontro tra generazioni e culture diverse. Non è una risposta. È un’ostinazione. Ed è, in fondo, la ragione più profonda per cui un festival come questo esiste».

Scenica 2026 è un festival plurale per vocazione e per struttura, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sicilia – Assessorato al Turismo, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Vittoria,. Coinvolgendo 31 compagnie e artisti e proponendo oltre 60 repliche tra spettacoli, live, performance e laboratori, il programma abbraccia teatro di figura, circo contemporaneo, nouvelle magie, danza, musica dal vivo, teatro di narrazione, performance site-specific. Tutto si distribuisce tra dieci spazi ufficiali della città: dal Teatro Vittoria Colonna al suggestivo Chiostro delle Grazie, dalla Sala delle Capriate “G. Molè” alla Piazza del Popolo, dal Palazzo Giudice Lanzon al Granaio Culturale in Piazza Enriquez, dalla Biblioteca Comunale alla Villa Comunale, fino alla Wunder Casa Teatro, cuore logistico e artistico del festival che funge da info point, biglietteria e spazio spettacolo. A completare la geografia del festival, piazze e spazi urbani diventano naturale prolungamento del palcoscenico, con numerosi eventi gratuiti pensati per coinvolgere la comunità locale e i visitatori di ogni età.

ANTEPRIME NAZIONALI E PREMI INTERNAZIONALI

Tra gli elementi che caratterizzano l’edizione 2026 spicca un significativo numero di anteprime nazionali, a conferma del ruolo di Scenica come osservatorio e incubatore della scena contemporanea italiana. Sutta Scupa di Babel/Sutta Scupa (23 maggio, Wunder Casa Teatro) torna a vent’anni dalla sua creazione originale in una forma inedita e necessaria: due amici disoccupati attendono da oltre vent’anni un colloquio di lavoro in una sala d’attesa governata dalla Voce di un’entità simile a un’intelligenza artificiale. Non è la ripresa di uno spettacolo — come recita il testo stesso — ma l’attraversamento di un tempo, un tentativo di ascoltare come suonano oggi quelle parole sulla precarietà e sull’attesa, affidate alla lingua palermitana.

Capolinea di Lamerimè (27 maggio, Teatro Vittoria Colonna) è vincitore del Premio SceniCall 2026 – bando indetto da Santa Briganti che sostiene la produzione artistica – e arriva a Scenica in anteprima nazionale: uno spettacolo di circo contemporaneo che fonde trapezio aereo, marionette e maschere bidimensionali per accompagnare la giovane Caterina attraverso affetti, paure e assenze, attingendo alla tradizione visiva del Sud Italia tra fumo, bolle e figure sospese.

La Vertigine del Desiderio di El Grito / Costantini (29 e 30 maggio, Wunder Casa Teatro) è il nuovo work in progress di Giacomo Costantini, uno dei pionieri del circo contemporaneo italiano: un lavoro che fonde teatro, circo e magia per indagare la natura paradossale del desiderio umano, invitando il pubblico a considerarlo come una legge etica da cui dipende la vita stessa. Anteprima nazionale anche per il live di Vincent Migliorisi (23 maggio, Chiostro delle Grazie), raffinata fusione di elettronica e world music tra oud, bouzouki, synth e drum machine, e per Finzioni di Oltrenotte (29 e 30 maggio, Wunder Casa Teatro), performance breve e densa che esplora la decostruzione del corpo e della narrazione in un universo noir fatto di gesto, immagine e suono. Quest’ultimo è vincitore di Trampolino Vetrina 2025 (ACCI).

Accanto alle anteprime, il festival porta a Vittoria spettacoli premiati nei più importanti contesti internazionali. Hang Up di Les Diptik (24 maggio, Teatro Vittoria Colonna) è vincitore del Premio Svizzero delle Arti Sceniche 2020, sostenuto da Pro Helvetia: una poesia circense e surreale su due anime sospese in attesa di reincarnazione, tra desideri impossibili e riflessioni metafisiche. I Black Blues Brothers, con il loro Let’s Twist Again! (all’interno della sezione RaccordI il 31 maggio, Villa Comunale), vantano oltre mille repliche in tour mondiale e il Premio Speciale del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo: cinque acrobati kenioti, già coinvolti nel progetto di circo sociale Sarakasi di Nairobi, portano in scena una cascata di acrobazie, piramidi umane e numeri col fuoco sulle note di Glenn Miller, Elvis Presley e Aretha Franklin. Porte-à-Faux del Théâtre Circulaire (22, 23 e 24 maggio, Dôme in Piazza del Popolo), produzione svizzera sostenuta da Pro Helvetia, porta in città un chapiteau circolare bianco sotto il quale due clown e un musicista trascinano il pubblico in una spirale di situazioni improbabili, in bilico tra circo, teatro e musica dal vivo. Heinz Baut della Traberproduktion (30 maggio in Piazza Ricca e 31 maggio in Villa Comunale) ha conquistato il Premio di Innovazione del Festival TAC di Valladolid: l’artista Julian Bellini costruisce e decostruisce nell’arco di quattro ore una torre composta da cinquanta pali di legno annodati con corde, in una performance-processo che trasforma il tempo stesso in materia scenica. Very Little Circus di Wakouwa Teatro (23 maggio, Dôme in Piazza del Popolo), sostenuto da Pro Helvetia e vincitore del Premio Miglior Spettacolo al Carambolando – Bolzano Comedy Festival 2017, fa nascere un piccolo circo davanti agli occhi del pubblico con due personaggi eccentrici, qualche oggetto e molta immaginazione. Felicia di Quintoequilibrio (23 maggio, Teatro Vittoria Colonna), segnalato tra i migliori spettacoli del 2023 da Teatro & Critica con una menzione speciale, è un lavoro di teatro di figura contemporaneo che attraverso la storia di una figura solitaria ai margini di una foresta esplora con ironia e tenerezza i temi dell’esclusione e del pregiudizio. Il Tenace Soldatino di Piombo del Teatrodelleapparizioni (30 maggio, Teatro Vittoria Colonna), Eolo Award 2015 come miglior spettacolo di teatro di figura, reinterpreta la celebre fiaba di Andersen attraverso la fusione di teatro e cinema dal vivo: gli oggetti prendono vita davanti all’occhio di una telecamera che restituisce al pubblico ciò che l’occhio nudo non riuscirebbe a cogliere. Questo non è un amore di CrepaMuro Teatro (23 e 24 maggio, Sala delle Capriate “G. Molè”): un’opera di teatro degli oggetti in cui una pipa, del tabacco e un uomo seduto bastano per raccontare una migrazione, i suoi personaggi e le loro storie, in un gioco visivo e narrativo che richiama il celebre dipinto di Magritte. Lo spettacolo è vincitore del Progetto Cantiere 2024 e della rassegna internazionale Festival Incanti di Torino.

GLI SPETTACOLI, GIORNO PER GIORNO

Il festival prende avvio con un’anteprima il 17 maggio affidata al 4e33 Creative Ensemble, laboratorio di improvvisazione e composizione musicale diretto da Alessandro Nobile, che alla Wunder Casa Teatro presenta un live immersivo con due ospiti d’eccezione — Riccardo Gerbino e Faisal Taher — integrando elettroacustica e voci in un’esplorazione condivisa delle possibilità sonore (contributo volontario). Dal 22 maggio il festival prende pienamente forma e si configura come un unico grande organismo narrativo diffuso, in cui piazze, teatri e spazi non convenzionali diventano nodi di una geografia artistica attraversata da circo, teatro, musica e performance.

La giornata si apre alle 11:30 al Dôme in Piazza del Popolo con Porte-à-Faux di Théâtre Circulaire, un’opera per due clown, un musicista e una moltitudine di porte che diventano dispositivi scenici e simbolici. L’intero lavoro si costruisce come una partitura di equilibri instabili: le porte non sono semplici oggetti ma soglie, ostacoli, varchi improvvisi che trasformano la scena in un continuo slittamento tra ordine e caos. Il pubblico non resta osservatore, ma viene coinvolto in una spirale di situazioni assurde e poetiche, in cui la logica si incrina e ciò che appare incomprensibile diventa improvvisamente familiare. Lo spettacolo, sostenuto da Pro Helvetia e a posti limitati, ritorna anche nei giorni successivi (23 e 24 maggio), assumendo una dimensione quasi rituale, come un filo che attraversa l’intero festival. In serata, alle 21:00 al Teatro Vittoria Colonna, il festival si apre ufficialmente con Prometeo, produzione di PoEM con la regia di Gabriele Vacis. Il testo di partenza è il Prometeo incatenato di Eschilo, ma la messa in scena lo riporta con forza al presente: Prometeo diventa figura della conoscenza liberata e insieme del conflitto con il potere. Il dono del fuoco — cioè della tecnologia — si trasforma in una riflessione sul rapporto tra sapere, controllo e responsabilità, mentre la punizione del titano diventa metafora delle tensioni contemporanee tra ribellione e autorità.

Contemporaneamente, alle 20:30 in Piazza del Popolo, la città viene attraversata dalla musica dei Rusty Brass, formazione nata a Brescia nel 2017 che fonde funk, jazz, balkan, reggae, ska, afrobeat e world music in un linguaggio brass energico e trascinante. La loro presenza non si limita alla performance: la musica invade lo spazio urbano, si muove tra le strade e coinvolge direttamente il pubblico, trasformando la città in un organismo ritmico condiviso. La loro esibizione prosegue anche il 23 maggio in forma itinerante e culmina a mezzanotte in Piazza Ricca. La giornata del 22 si chiude alle 22:30 alla Wunder Casa Teatro con il live degli Orange Mun, progetto elettronico che nel concerto LOVE costruisce un paesaggio sonoro profondo e immersivo. L’elettronica diventa qui narrazione emotiva: un viaggio dentro la solitudine metropolitana, tra sguardi che si incrociano senza incontrarsi e la necessità di una possibile rinascita interiore.

Il 23 maggio è una delle giornate più dense dell’intero festival, costruita come un mosaico di linguaggi che si sovrappongono senza gerarchie. Si inizia ancora con Porte-à-Faux di Théâtre Circulaire, mentre alle 17:45 in Piazza Enriquez va in scena Miss Margherita della Cie Tita8lou, un circo poetico e comico che trasforma la preparazione della pizza perfetta in una parabola surreale sull’illuminazione personale. Tra gesto acrobatico e narrazione clownesca, lo spettacolo gioca sul confine tra quotidiano e straordinario, trasformando la cucina in un luogo di magia e rivelazione. Alle 19:00 al Dôme arriva Very Little Circus di Wakouwa Teatro, un micro-circo costruito su pochi oggetti e grande immaginazione, in cui due performer danno vita a un universo fragile e poetico fatto di giocoleria, musica e improvvisazione clownesca. Il gioco scenico oscilla continuamente tra precisione e disastro, trasformando l’errore in possibilità poetica. Alle 20:00 al Teatro Vittoria Colonna va in scena Felicia della Quintoequilibrio, un lavoro di teatro di figura contemporaneo che reinterpreta la forma della fiaba per affrontare temi come esclusione, paura e pregiudizio. Ambientata ai margini di un bosco simbolico, la storia della protagonista Felicia diventa una riflessione sulla difficoltà dell’incontro con l’altro e sulla possibilità di costruire empatia attraverso la fragilità. La serata al Wunder Casa Teatro si apre alle 21:00 con Sutta Scupa della Babel/ Sutta Scupa, un lavoro che mette in scena l’attesa infinita di due uomini sospesi in un colloquio di lavoro che non arriva mai. La loro condizione esistenziale diventa metafora di una società bloccata, mentre la lingua palermitana si trasforma in strumento poetico e politico insieme, capace di restituire il peso del tempo sospeso e dell’immobilità sociale.

Alle 22:30, sempre al Wunder Casa Teatro, va in scena Questo non è un amore della CrepaMuro Teatro, un lavoro di teatro d’oggetti che attraversa memoria, migrazione e relazioni affettive attraverso la presenza evocativa delle pipe e del fumo, che diventa materia narrativa e simbolica. La storia si muove tra ricordo e illusione, fino a mettere in crisi l’idea stessa di relazione e possesso. La giornata si chiude alle 23:00 al Chiostro delle Grazie con il concerto di Vincent Migliorisi, che in Deep and Dance intreccia elettronica, strumenti acustici e world music. Oud, bouzouki, mandolino e chitarre convivono con synth e drum machine in un flusso sonoro che attraversa culture e linguaggi, trasformando la notte in uno spazio di connessione globale e trance ritmica.

Il 24 maggio il festival prosegue con una struttura fatta di ritorni, repliche e nuove variazioni. Alle 12:00 presso la Villa Comunale torna Miss Margherita della Cie Tita8lou, mentre alle 18:30 in Piazza del Popolo va in scena Comu Veni Ferrazzano di Babel, un dispositivo di narrazione partecipata che intreccia tradizione orale e improvvisazione. Il pubblico diventa parte attiva del racconto, scegliendo le storie da una bisaccia e contribuendo alla costruzione di un cunto sempre diverso e in continua trasformazione. Alle 19:30 al Teatro Vittoria Colonna va in scena Hang Up della Les Diptik, un circo-teatro sospeso in uno spazio di attesa e reincarnazione, dove due figure rimangono bloccate in una dimensione intermedia tra vita e trasformazione, riflettendo sul tempo e sulla sospensione dell’esistenza. Alle 21:15 al Wunder Casa Teatro arriva La Sparanoia della Compagnia Fettarappa / Guerrieri, un lavoro teatrale che affronta con ironia e brutalità la condizione di una generazione disillusa, ipercontrollata e incapace di immaginare alternative, tra satira politica e linguaggio generazionale frammentato. Anche in questa giornata Porte-à-Faux di Théâtre Circulaire continua a riemergere, mantenendo la sua funzione di presenza ricorrente e attraversamento poetico dell’intero festival.

Il 26 maggio al Teatro Vittoria Colonna va in scena Che cos’è l’amor? di Santa Briganti Lab, un progetto nato dal laboratorio teatrale annuale condotto da Giuseppe Macauda con gli adolescenti che, attraverso la riscrittura dell’Alcesti di Euripide, costruisce una riflessione aperta sull’amore come domanda irrisolta più che come risposta. Il 27 maggio arriva invece Capolinea di Lamerimè, un lavoro di circo contemporaneo che intreccia trapezio, marionette e memoria personale in un universo poetico fatto di assenze, ricordi e affetti, dove la scena si trasforma in paesaggio emotivo in continua mutazione.

Dal 28 maggio il festival entra in una dimensione sempre più immersiva e frammentata. Al Palazzo Giudice Lanzon prende vita William Shakespeare’s Half Time Job del Teatro dell’Elce, esperienza per un solo spettatore alla volta in cui Shakespeare diventa figura-oracolo che risponde attraverso le carte dei tarocchi, trasformando ogni incontro in un evento irripetibile.

Dal 28 al 30 maggio il Teatrino che sarà montato in Piazza del Popolo ospita Eden del Théâtre Jaleo, cabaret visivo costruito attorno ai sette peccati capitali, in cui danza, marionette e musica si intrecciano in quadri grotteschi e poetici. Nello stesso periodo, la Biblioteca Comunale accoglie Brigitte et le Petit Bal Perdu di Nadia Addis, micro-spettacolo per pochissimi spettatori alla volta che trasforma una valigia in un universo di memoria, lentezza e intimità domestica. Il 29 maggio si aggiungono Calzina della Cie Fada, viaggio surreale nel “regno dei calzini perduti”, e Ricordati di Novas / Giacomo Costantini, spettacolo di magia contemporanea che riflette sulla natura instabile della memoria e della verità. Al Wunder Casa Teatro si alternano anche La Vertigine del Desiderio di El Grito / Giacomo Costantini e Finzioni (studio) di Oltrenotte, due lavori che indagano rispettivamente la forza del desiderio e la trasformazione del corpo scenico attraverso magia, danza e performance.

Il 30 maggio rappresenta uno dei momenti più densi del festival: al Teatro Vittoria Colonna va in scena Il Tenace Soldatino di Piombo del Teatrodelleapparizioni, mentre in Piazza Ricca si sviluppa per circa 4 ore Heinz Baut di Traberproduktion / Julian Bellini, una costruzione in tempo reale che trasforma legno e corde in architettura fragile e temporanea. In Piazza Enriquez prende vita Miracle della Cie Fada, tragicommedia itinerante su un’Ape tra illusioni e promesse miracolose, mentre la giornata si chiude con il concerto dei Sour Girl, tra dream pop ed elettronica da club.

Il 31 maggio il festival si chiude come un grande attraversamento collettivo. presso la Villa Comunale, i giardini pubblici della città, ci sarà una giornata interamente dedicata al progetto Raccordi, una sezione del festival nata per creare integrazione ed affrontare temi legati all’immigrazione, all’accoglienza, alla convivenza pacifica tra i popoli. Raccordi è realizzata con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il sostegno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per Adulti Ordinari, DM/DS e Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area. Si susseguiranno Let’s Twist Again! dei Black Blues Brothers, il concerto dei Fusaifusa e le ultime evoluzioni di Heinz Baut, in una giornata che unisce circo, musica e partecipazione pubblica. La chiusura ufficiale al Teatro Vittoria Colonna è affidata a La Zona Blu della compagnia Kepler-452, un lavoro documentario nato dall’esperienza a bordo delle navi di soccorso nel Mediterraneo centrale, che restituisce attraverso immagini e narrazioni dirette la complessità delle migrazioni ai confini d’Europa. Previsti inoltre i progetti speciali come: Circle Song a cura di Veronica Racito, ispirato alla community music, farà incontrare persone di origine straniera e comunità locale attraverso la pratica del canto corale e la presentazione di «Perché ero ragazzo» di Alaa Faraj, con Alessandra Sciurba. (entrambi i progetti il 31 maggio, Villa Comunale, ingresso gratuito).

TERRITORIO, COMUNITÀ, PARTECIPAZIONE

Scenica non è solo un festival di spettacoli: è un progetto culturale radicato nel territorio. L’edizione 2026 include laboratori, mostre, incontri e iniziative sociali che intrecciano arte e comunità. Il Laboratorio di Sguardo a cura di Michele Pascarella (23 e 24 maggio, Granaio Culturale) è un percorso formativo per spettatori adulti (14+) che, attraverso esercizi di visione, scrittura e dialogo, invita a diventare più consapevoli dei propri pregiudizi nel guardare il teatro. Il costo è di 70 euro e include l’ingresso a cinque spettacoli del festival. Inoltre è previsto il laboratorio fotografico Impressione Collettiva a cura di Giorgio Salimeni/CESURA (31 maggio, Villa Comunale) trasforma la fotografia in strumento di ricerca collettiva. Un’occasione speciale per entrare nel cuore del teatro contemporaneo è l’incontro in programma con Gabriele Vacis e la compagnia PoEM che offriranno uno sguardo diretto sul processo creativo, sulla ricerca artistica e sul valore della narrazione scenica oggi (22 maggio alle ore 18:00, Sala delle Capriate “G. Molè”). La Maratona Fotografica a cura del Circolo Fotografico Asa25 (24 maggio, Villa Comunale) propone una sfida creativa da svolgere in poche ore sbizzarrendosi con il mezzo fotografico. Inoltre nei giorni del festival il Wunder Casa Teatro sarà aperto al pubblico tra le 15.00 e le 16.00 per “Un caffé con l’artista” : un momento di chiacchiera e confronto tra spettatori, compagnie, organizzatori e operatori culturali (23, 24, 28, 29 e 30 maggio).

Spazio anche ai libri con «Nati per Leggere» (24 maggio in Villa Comunale e 30 maggio al Granaio Culturale) con il gruppo di volontari di Vittoria che promuove la lettura alle famiglie con bambini in età prescolare. Tra le mostre, «Shakespeare’s Buddies. Quelli che non vogliono stare qui» (inaugurazione 22 maggio, Palazzo Giudice Lanzon) e «Dove Hypnos sfiora, Thanatos attende» (inaugurazione 23 maggio, Drips), entrambe a ingresso gratuito.

INFORMAZIONI PRATICHE

Date: 22 – 31 maggio 2026 (anteprima il 17 maggio) – Vittoria (RG), Sicilia

Biglietteria e infopoint: Wunder Casa Teatro – Via Principe Umberto 67-71, Vittoria (RG)

Tel. 0932.1910888 – 328.5782765

Email: santabriganti@gmail.com

Apertura dal 4 maggio: lun-ven, ore 11:00–13:00 e 17:00–20:00

Prevendita online: dal 4 maggio su https://www.liveticket.it/santabriganti

Prezzi: variabili per spettacolo (da 6 € a 15 €); riduzione under 19 a 6 € per tutti gli spettacoli; carnet con sconto di 2 € a biglietto acquistando almeno 6 spettacoli (disponibile solo in biglietteria). Numerosi eventi gratuiti in spazi urbani e aperti. Si consiglia l’acquisto in prevendita, data la limitata disponibilità di posti in molte delle venue.

Sito web: www.scenicafestival.it

Social: facebook.com/scenicafestival | instagram: @scenicafestival

DETTAGLI COMPLETI DEGLI SPETTACOLI

17 MAGGIO

4e33 CREATIVE ENSEMBLE

4e33 CREATIVE ENSEMBLE

17 Maggio 21:00 – Wunder Casa Teatro – 1h – Musica – 6+ – [g] Contributo volontario

Il 4e33 Creative Ensemble è un laboratorio di improvvisazione e composizione musicale estemporaneo, che sotto la conduzione di Alessandro Nobile, lavora insieme in un ambiente di apprendimento e sperimentazione. Con due ospiti d’eccezione, Riccardo Gerbino e Faisal Taher, presenterà al pubblico un live che è un’esperienza immersiva, un’esplorazione condivisa delle possibilità sonore, improvvisative e di comunicazione tra strumenti diversi, integrando elettroacustica e voci. Si eseguiranno improvvisazioni e brani originali di Alessandro Nobile.

22 MAGGIO

Théâtre Circulaire

PORTE-À-FAUX

22 Maggio 11:30 – 23 Maggio 17:00 e 21:15 – 24 Maggio 17:00 e 21:15 – Dôme in Piazza del Popolo – 1h 15’ – Circo – 6+ – 12 € / 6 €

“Porte-à-Faux” è un’opera contemporanea per due clown, un musicista e parecchie porte. Un’ora eccentrica, in bilico tra il circo, il teatro e la musica dal vivo, un assurdo viaggio in precario equilibrio sotto uno chapiteau circolare bianco. Uno spettacolo comico, clownesco, che si diffonde tra il pubblico con un tocco di poesia e di genialità. Il pubblico non assiste ma partecipa ad una spirale di situazioni improbabili, dove ciò che sembra chiaro si confonde e ciò che è assurdo diventa stranamente familiare. “Porte-à-Faux” è uno spettacolo che comincia prima che inizi e finisce quando anche l’ultima certezza cade.

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA. Posti limitati.

PoEM / Gabriele Vacis

PROMETEO

22 Maggio 21:00 – Teatro Vittoria Colonna – 1h 10’ – Teatro – 10+ – da 15 € a 6 €

La tragedia è tratta dal “Prometeo incatenato” di Eschilo. Zeus, geloso degli uomini, entra in conflitto con Prometeo che per proteggerli dona loro il fuoco, cioè la tecnologia. Quando Zeus lo scopre, si sente tradito e lo punisce nel peggiore dei modi: lo spedisce ai confini del mondo, nel Caucaso, e lo fa incatenare ad una rupe dove tutte le mattine un’aquila viene a divorargli il fegato che ogni notte gli ricresce. Prometeo è simbolo di ribellione. Come i giovani, non riesce a contenere i sentimenti e la forza in recinti stabiliti dalle convenzioni, la sfida all’autorità costituita è la sua condizione vitale. Prometeo è anche l’archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza.

regia di Gabriele Vacis – scenofonia di Roberto Tarasco – con Erica Nava, Enrica Rabudo, Eva Meskhi, Pietro Maccabei, Davide Antenucci, Lorenzo Tombesi, Edoardo Roti, Andrea Caiazzo, Gabriele Valchera, Gabriele Vacis.

RUSTY BRASS

RUSTY BRASS

22 Maggio 20:30 – Piazza del Popolo – 23 Maggio dalle 11:30 alle 21:00 itinerante + h 00:00 Piazza Ricca – 40’ – Musica – Tutti – [gratuito]

La formazione, composta da trombe, tromboni, tuba, basso elettrico e percussioni, è stata fondata nel 2017 a Brescia. Da subito ha puntato alla creazione di un repertorio originale, cercando di fondere le varie culture delle brass band nel mondo. Il repertorio che costituisce Inversioni Balcaniche abbraccia una vasta gamma di generi musicali: funk, jazz, balkan, reggae, ska, hip-hop, afrobeat, world music e molto ancora, senza dimenticare la tradizione folkloristica e classica europea. Questa fusione di stili, suoni travolgenti e ritmi incalzanti rende Rusty Brass una band unica nel suo genere, che cerca sempre il coinvolgimento del pubblico per renderlo parte attiva dell’esecuzione.

VINCITORI DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTE DI STRADA DI SANTA MARIA DA FEIRA IN PORTOGALLO.

ORANGE MUN

ORANGE MUN

22 Maggio 22:30 – Wunder Casa Teatro – 1h – Musica – Adulti – 6 € (consumazione inclusa)

“In metro a Parigi. Tanti sguardi, nessuno presente. Vuoto assordante. Francesi, coreani, tedeschi, arabi, africani. Ammassati, sudati, scocciati. Ognuno con un chiodo fisso: qualcosa da cui guarire. Percorsi diversi, sbagliati. La rinascita è necessaria”. Gli Orange Mun, con LOVE, raccontano una nuova consapevolezza. L’elettronica è l’elemento fondante della creazione. Il sound deep.

23 MAGGIO

Cie Tita8lou

MISS MARGHERITA

23 Maggio 17:45 – Piazza Enriquez – 24 Maggio 12:00 – Villa Comunale – 45’ – Circo – Tutti – [gratuito]

Miss Margherita ama preparare la pizza e tutti muoiono dalla voglia di conoscere il segreto del sapore unico della sua ricetta. Ma calmatevi! Perché sta per spiegarvelo, brandendo pomposamente il suo mattarello magico, con il suo elegante grembiule e una destrezza degna delle quattro stagioni. Miss Margherita vi invita nel suo mondo intimo e tragicomico per raccontarvi come abbia incontrato l’illuminazione personale che l’ha condotta a scoprire la ricetta della pizza perfetta! Una storia raccontata al contrario e nel verso giusto. Uno spettacolo pieno di risate, circo e pizze.

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA.

Wakouwa Teatro

VERY LITTLE CIRCUS

23 Maggio 19:00 – Dôme in Piazza del Popolo – 35’ – Circo – Tutti – [g] Contributo volontario

Un piccolo circo nasce davanti agli occhi del pubblico. Due personaggi eccentrici, qualche oggetto e molta immaginazione bastano per far apparire un mondo fatto di giocoleria, musica e poesia clownesca. Tra precisione e disastro, stupore e risate, “Very Little Circus” celebra la fragile bellezza del gioco e la magia del circo con leggerezza, ironia e meraviglia.

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA. Posti limitati.

PREMIO MIGLIOR SPETTACOLO – CARAMBOLANDO, BOLZANO COMEDY FESTIVAL 2017.

Quintoequilibrio

FELICIA

23 Maggio 20:00 – Teatro Vittoria Colonna – 55’ – Teatro di figura – 6+ – da 12 € a 6 €

“Felicia” è uno spettacolo di teatro di figura contemporaneo che fonde l’estetica della fiaba con temi sociali profondi, superando i cliché tradizionali. Ambientata ai margini di una foresta misteriosa, la storia segue Felicia, una figura solitaria la cui comparsa turba gli animali del bosco. Attraverso una narrazione visiva raffinata e un delicato equilibrio tra ironia e tenerezza, “Felicia” esplora il tema dell’esclusione, del pregiudizio e del fragile percorso verso la comprensione reciproca. L’oscurità, letterale e simbolica, che avvolge i personaggi diventa uno spazio in cui fiducia, curiosità ed empatia iniziano a disegnare nuove possibilità.

MENZIONE SPECIALE TEATRO & CRITICA. I MIGLIORI SPETTACOLI DEL 2023.

Babel / Sutta Scupa

SUTTA SCUPA

23 Maggio 21:00 – Wunder Casa Teatro – 55’ – Teatro – 14+ – 8 € / 6 €

Sala d’attesa di un’azienda. Due amici disoccupati attendono da oltre vent’anni un colloquio di lavoro che potrebbe cambiare le loro vite. A stabilire tempi, possibilità, illusioni c’è la Voce di un’entità simile a un’Intelligenza Artificiale. Quelle di Giovanni e Vito sono esistenze ai margini di una società che nonostante le promesse ha prodotto stallo; così loro ricordano per necessità, per sopravvivere. Assaporiamo la sgradevolezza poetica dei loro silenzi, l’imbarazzo della costrizione attraverso la lingua palermitana che custodisce ciò che altrimenti non riuscirebbero a dire. “Sutta Scupa” nasceva 20 anni fa come creazione necessaria sull’attesa e sul precariato. Non è la ripresa di uno spettacolo. È l’attraversamento di un tempo. È un tentativo di ascoltare come suonano, oggi, quelle parole.

ANTEPRIMA NAZIONALE.

CrepaMuro Teatro

QUESTO NON È UN AMORE

23 Maggio 22:30 – 24 Maggio 19:00 – Sala delle Capriate “G. Molè” – 40’ – Teatro di figura – 14+ – 6 €

Una pipa, del tabacco, un uomo seduto accanto a un tavolo bastano per descrivere un momento di intimità. Il fumo sale lentamente mentre la mente torna a una storia di persone e pipe. Una storia, come quella che abita in ogni pipa, che parla di vizio e possesso. In questa opera di teatro degli oggetti, un uomo ripercorre le tappe di un viaggio per mare, una migrazione, i diversi personaggi che l’hanno vissuta e le loro pipe: un capitano con la sua pipa di grano turco, un giovane migrante con una pipa di radica, una donna che fumava una pipa bianca. Accecato dal fumo negli occhi, l’uomo narra l’illusione della storia di lei e di lui perché, come nel quadro di Magritte, “Questo non è un amore”.

ANTEPRIMA NAZIONALE. VINCITORE PROGETTO CANTERE 2024, RASSEGNA INTERNAZIONALE “FESTIVAL INCANTI”, TORINO.

VINCENT MIGLIORISI

VINCENT MIGLIORISI

23 Maggio 23:00 – Chiostro delle Grazie – 1h10’ – Musica – Adulti – 6 €

In Deep and Dance di Vincent Migliorisi è una fusione tra elettronica e world music, che ridefinisce i confini fra tradizione e innovazione in un flusso sonoro che parla una lingua universale. Vincent ridefinisce il concetto stesso di contaminazione sonora e artistica: il suono degli strumenti acustici, oud, bouzouki, mandolini e chitarre, come legame alle proprie radici, i synth e le drum machine il loro linguaggio universale, la danza come forma di incontro tra culture, persone e stati d’animo.

ANTEPRIMA NAZIONALE.

24 MAGGIO

Babel

COMU VENI FERRAZZANO

24 Maggio 18:30 – Piazza del Popolo – 30’ – Teatro – Tutti – [gratuito]

Si tratta di un esperimento scenico che si muove tra narrazione, cunto e performance. Nell’opera del Pitrè, Ferrazzano è presente molte volte, in tante storie, aneddoti, citazioni, cunti. Per raccontare questo inafferrabile personaggio, alter ego scaltro di Giufà, l’ispirazione è un gioco per abili cuntisti che permette a Ferrazzano di condurci tra le storie nelle storie, passando da una all’altra, facendole scegliere al pubblico da una bisaccia. Uno spettacolo mai uguale a se stesso, cunti che si susseguono a cunti e che ogni sera sono diversi, un dispositivo che avvicina la tradizione dei cuntisti al rischio scenico di una performance sempre aperta.

Les Diptik

HANG UP

24 Maggio 19:45 – Teatro Vittoria Colonna – 1h 10’ – Teatro / Circo – 8+ – da 12 € a 6 €

Garlic e Dangle aspettano appesi ai loro cappotti. Sospesi fuori dal tempo, in uno spazio chiamato “Stazione di mezzo”, pazientano. Un vecchio altoparlante ricorda loro che sono in attesa di reincarnazione. Garlic, piccolo concentrato di tenerezza, impaziente e ribelle, sogna di reincarnarsi in un albero. Passa il tempo a dormire e ad ordinare la sua collezione di desideri impossibili. Dangle, lento e malinconico, solida massa di viva incertezza, lavora per finire la sua poesia perdendosi in riflessioni metafisiche. Queste due anime, abbandonate a loro stesse, hanno un’eternità di tempo per confrontarsi con i propri sogni e le proprie preoccupazioni, senza sapere quando arriverà il momento di precipitare in una nuova vita.

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA. VINCITORI DEL PREMIO SVIZZERO DELLE ARTI SCENICHE 2020.

Compagnia Fettarappa / Guerrieri

LA SPARANOIA

24 Maggio 21:15 – Wunder Casa Teatro – 1h 10’ – Teatro – Adulti – 8 € / 6 €

ATTO UNICO SENZA FERITI GRAVI PURTROPPO. Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati. Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma. La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano.

26 MAGGIO

Santa Briganti Lab

CHE COS’È L’AMOR?

26 Maggio 20:30 – Teatro Vittoria Colonna – 1h – Teatro – Tutti – da 10 € a 6 €

L’amore voluto, provato, sofferto, sognato. L’amore, l’amore, l’amore. Cos’è questo amore? Gli adolescenti e le adolescenti del laboratorio teatrale di Santa Briganti hanno riflettuto, dialogato, intrecciato scene e parole per dare alla luce questo spettacolo. Uno spettacolo che affonda le radici nell’“Alcesti” di Euripide. Uno spettacolo che è e rimane una domanda a cui non sappiamo trovare una risposta.

Liberamente tratto da “Like Alcestis” di Rosario Palazzolo.

27 MAGGIO

Lamerimè

CAPOLINEA

27 Maggio 20:30 – Teatro Vittoria Colonna – 50’ – Teatro di figura / Circo – 6+ – [g] Contributo volontario

Di cosa son fatti i tuoi ricordi? Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce trapezio aereo, marionette e maschere bidimensionali. Piccoli mondi sospesi, pop-up e maquette guidano Caterina tra affetti, paure e assenze, mescolando gioco, tenerezza e la tradizione visiva del Sud Italia. Tra fumo, bolle e figure sospese, “Capolinea” crea un universo sensoriale per tutte le età, dove memoria, lutto e amore si incontrano con leggerezza e poesia.

ANTEPRIMA NAZIONALE. VINCITORE PREMIO SCENICALL 2026.

28-30 MAGGIO

Teatro dell’Elce

WILLIAM SHAKESPEARE’S HALF TIME JOB

28 Maggio 18:00/22:00 – 29 Maggio 18:00/22:00 – 30 Maggio 10/13; 16/19; 21/23 – Palazzo Giudice Lanzon – 15’ – Teatro – 10+ – 8 € / 6 €

Uno spazio raccolto, un bardo con un mazzo di tarocchi. L’accesso è consentito ad una persona alla volta con una sola domanda. La risposta è una lettura delle carte ispirata all’immaginario di William Shakespeare. L’immersione nella sua opera che ne privilegia l’aspetto filosofico, immaginifico, etico-morale, avviene in una forma scenica fedele ai testi e allo stesso tempo contemporanea. Lo sguardo dell’autore, impiegato in una lettura dei tarocchi, è veicolato da un linguaggio ricco di immagini e aneddoti tratti dai suoi testi.

SPETTACOLO PER UNO SPETTATORE ALLA VOLTA.

Théâtre Jaleo

EDEN

28 Maggio 21:00 – 29 Maggio 21:00 – 30 Maggio 21:30 – Teatrino in Piazza del Popolo – 1h – Teatro di figura – 7+ – 12 € / 6 €

CABARET PER UNA DANZATRICE, 9 MARIONETTE E 7 PECCATI CAPITALI. 7 peccati come 7 piccole storie che si incastrano l’una nell’altra, senza continuità e senza nessun apparente legame tra loro, tranne forse che ognuna porta dentro di sé il desiderio di parlarci. In uno splendido teatro all’aperto, assistiamo a un susseguirsi di quadri picareschi dove si mescolano danza, musica, marionette e maschere, dove una galleria di personaggi pittoreschi cerca di nasconderci le loro passioni segrete, futili, grottesche, ma profondamente umane… Come un meraviglioso piccolo cabaret oscuro che tutti ci portiamo dentro.

Posti limitati.

29-30 MAGGIO

Nadia Addis

BRIGITTE ET LE PETIT BAL PERDU

29-30 Maggio dalle 16:00 alle 20:00 – Biblioteca Comunale – 10’ – Teatro di figura – 3+ – [g] Contributo volontario

Il teatro più piccolo dell’universo! Da una valigia che diventa un micro-teatro, facciamo la conoscenza di Brigitte, anziana signora che vive con il suo cane, Bruschetta. Un giorno Brigitte apre un vecchio comò rimasto chiuso ormai da anni e ritrova all’interno alcuni oggetti del suo passato, fatto di amori, emozioni e avventure in giro per il mondo. Inizia così un viaggio a ritroso nei suoi ricordi e nella sua storia. In un mondo che scorre a velocità frenetica, Brigitte ci accompagna in un elogio della lentezza, invitandoci ad apprezzare le piccole cose.

SPETTACOLO PER QUATTRO SPETTATORI ALLA VOLTA.

Cie Fada

CALZINA

29 Maggio 18:30 – Granaio Culturale – 45’ – Teatro di figura – Tutti – [g] Contributo volontario

La calzina Giuseppina è disperata, la sua compagna Carmelina è sparita, non si hanno sue notizie dall’ultima lavatrice. Afflitta, su due piedi, decide di partire alla sua ricerca. Nel suo lungo viaggio incontrerà una varietà di personaggi bizzarri tra cui Luciana la vecchia calza di lana, Greta l’arrogante calza di seta ed Ester la calza puzzolente di poliestere. Tra buoni consigli e sgambetti, arriverà nel Regno dei Calzini Sperduti, un luogo misterioso da cui nessuno ha mai fatto ritorno. Lì dovrà ancora affrontare la Regina Candeggina e il suo malefico piano.

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA.

Novas

RICORDATI

29-30 Maggio 19:00-20:00-21:00 – Sala delle Capriate “G. Molè” – 40’ – Nouvelle Magie – 10+ – 6 €

“Ricordati” è uno spettacolo di magia contemporanea che esplora la memoria, l’identità e la percezione soggettiva della verità. Il progetto nasce dall’incontro tra il drammaturgo circense Giacomo Costantini, uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, e Luca Terranova in arte Novas, illusionista e performer. La performance rimette in discussione il tradizionale linguaggio della magia. La narrazione si frammenta e si ricompone in un flusso che coinvolge lo spettatore in un labirintico rompicapo.

El Grito / Costantini

LA VERTIGINE DEL DESIDERIO

29-30 Maggio 20:00 – Wunder Casa Teatro – 30’ – Circo – 10+ – 6 €

Il nuovo progetto work in progress di Giacomo Costantini fonde teatro, circo e magia per indagare la natura umana del desiderio. Il desiderio è un paradosso: risiede nella nostra intimità più profonda e allo stesso tempo è una forza estranea che ci porta altrove e che non possiamo governare. Eppure, abbiamo preso questa energia enorme, creativa, vertiginosa e l’abbiamo resa piccola, banale, noiosa. Attraverso virtuosismi e illusionismi, il pubblico è invitato a considerare il desiderio come una legge etica da cui dipende la vita stessa.

ANTEPRIMA NAZIONALE.

Oltrenotte

FINZIONI (studio)

29 Maggio 22:00 – 30 Maggio 21:00 e 22:00 – Wunder Casa Teatro – 25’ – Teatro / Performance – 10+ – 6 €

“Finzioni” esplora la decostruzione della narrazione e del corpo. Il linguaggio coreografico si intreccia con voce, magia e oggetti in continuo stato di trasformazione, in cui il corpo si moltiplica generando figure mutevoli e situazioni non lineari. Ogni scena è una piccola esplosione onirica, un atlante corporeo di illusioni che si costruiscono e disfano. Lo spettacolo invita a un universo noir dove gesto, immagine e suono dialogano con il pubblico.

VINCITORE DI TRAMPOLINO VETRINA 2025 (ACCI).

30 MAGGIO

teatrodelleapparizioni

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

30 Maggio 17:30 e 20:00 – Teatro Vittoria Colonna – 55’ – Teatro – Tutti – da 12 € a 6 €

Una stanza, molti giocattoli, una finestra su un esterno immaginario, le luci soffuse di un interno intimo per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La celebre fiaba è reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, danzando in un film teatrale proiettato in diretta. Nella stanza dei giochi avviene la meraviglia e il teatro è al servizio dell’occhio della telecamera che offre uno sguardo privilegiato per osservare l’impercettibile. Due piani di azione, due linguaggi, teatrale e cinematografico, che si svelano per raccontare una grande storia d’amore.

EOLO AWARD 2015 MIGLIOR SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA.

Traberproduktion

HEINZ BAUT

30 Maggio dalle 18:30 alle 22:30 – Piazza Ricca (S. Giovanni) – 31 Maggio dalle 17:00 alle 21:00 – Villa Comunale – 4h – Circo – Tutti – [gratuito]

In questo spettacolo, l’artista Julian Bellini si cimenta nella costruzione di una struttura composta da 50 sottili pali di legno, annodati insieme da corde. Con movimenti lenti e calibrati, ogni palo viene legato all’altro formando prima il basamento e poi una torre. Il metodo non cambia mai, tuttavia la forma della torre è sempre nuova. I visitatori possono seguire il performer in quest’impresa della durata di circa 4 ore, e ammirarlo mentre si muove in modo agile e fluido nel labirinto di pali incrociati, tenuti da nodi sapienti. Una volta raggiunta la cima, il ciclo si completa con la decostruzione. Uno ad uno, i nodi vengono sciolti e i pali riportati a terra, gli equilibri si abbandonano in nuove forme.

PREMIO DI INNOVAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE TAC VALLADOLID, SPAGNA.

Cie Fada

MIRACLE

30 Maggio 19:00 – Piazza Enriquez – 55’ – Teatro / Circo – Tutti – [gratuito]

Tragicommedia per due idioti e un pesce su un’Ape. E voi, credete ai miracoli? Tuffatevi nel mondo di Paco e Eugenie, due ciarlatani ambulanti che cambieranno per sempre la vostra vita! (O quasi). A bordo della loro Ape a tre ruote hanno attraversato il mondo fino a giungere qui a Vittoria per presentarvi la loro Essenza miracolosa (o quasi). Oggi tocca a voi, dite addio ai vostri problemi!

CON IL SOSTEGNO DI PRO HELVETIA.

SOUR GIRL

SOUR GIRL

30 Maggio 23:00 – Chiostro delle Grazie – 1h – Musica – Adulti – 6 €

Sour Girl è un progetto elettronico nato a Palermo nel 2022 dall’incontro tra Laura Messina, cantante e song-writer, e Vincenzo Schillaci, musicista e producer. Il loro suono fonde la tensione emotiva del dream pop con la spinta ritmica della EDM, attraversando elettronica anni ’80, techno e suggestioni da club culture contemporanea. Dopo l’esordio in apertura ai Subsonica e a Myss Keta, il duo ha pubblicato il primo album “Neon on the Dancefloor”, collaborando con il produttore e polistrumentista Go-Dratta. Nel 2025, Sour Girl partecipa all’ Ypsigrock Festival, primo boutique festival d’Italia, riconosciuto a livello europeo come punto di riferimento per la musica indie.

31 MAGGIO

Black Blues Brothers

LET’S TWIST AGAIN!

31 Maggio 18:00 – Villa Comunale – 30’ – Circo – Tutti – [gratuito]

“Let’s twist again!” è l’attesissimo show dei Black Blues Brothers, 5 acrobati reduci da un tour mondiale che ha superato 1.000 repliche. Nella sala d’attesa di una stazione ferroviaria 5 uomini ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box scatenandosi in acrobazie incredibili, piramidi umane, salti mortali, numeri col fuoco e molto altro, accompagnati da una colonna sonora indimenticabile: Glenn Miller, Keith Emerson, Elvis Presley, Aretha Franklin. La compagnia porta nel cuore il ritmo e l’energia della loro terra, il Kenya. A Nairobi erano coinvolti in Sarakasi, un trust di circo sociale che opera nelle situazioni difficili e nelle periferie dell’Africa Orientale.

PREMIO SPECIALE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTE CARLO.

PROGETTO RACCORDI

FUSAIFUSA

FUSAIFUSA

31 Maggio 19:00 – Villa Comunale – 1h10’ – Musica – Tutti – [gratuito]

Fusaifusa è un ensemble musicale che si muove fra sonorità mediterranee, afrobeat, ritmi maghrebini, elettronica, sufismo e cultura sub-sahariana. Da Mappa a Palermo, passando per gli artisti: Achì Abdo, compositore e polistrumentista curdo-siriano, Taha Ennour, percussionista e produttore elettronico tunisino e Ali Abidi, compositore e polistrumentista curdo-siriano. Il nome della band deriva dall’arabo e rimanda al concetto di musica Sufi, al basso il siciliano Federico Gueci. I membri della band derivano da un mix di culture e background differenti.

PROGETTO RACCORDI

Kepler-452

LA ZONA BLU

31 Maggio 21:00 – Teatro Vittoria Colonna – 1h – Teatro – 10+ – Prenotazione 2 €

Nel 2024 la compagnia è salita a bordo delle navi di soccorso Sea-Watch 5 nel Mediterraneo centrale per raccogliere materiale per uno spettacolo. In un mese di missione sono state soccorse 158 persone che si sono imbarcate a La Spezia. Nicolò Borgheri ha raccontato l’esperienza in una rubrica sul Fatto Quotidiano, mentre Enrico Baraldi ha documentato la missione in video. Da questi materiali nasce “La Zona Blu”, una lettura sonorizzata con immagini documentarie: lo sguardo di chi, pur non amando il mare, si trova tra soccorsi e migranti ai confini d’Europa. “La Zona Blu” è una restituzione intima e immediata di quell’esperienza.

PROGETTO RACCORDI

ALTRI EVENTI, INCONTRI, LABORATORI E MOSTRE

MARATONA FOTOGRAFICA a cura di Circolo Fotografico Asa25

24/5 ore 10:00 – Villa Comunale – Tutti – 12 €

La Maratona Fotografica torna protagonista della XVIII edizione di Scenica. Nata nella New York degli anni ’80, questa sfida trasforma la fotografia in una performance urbana dinamica e creativa. FORMAT: si tratta di un’esperienza di visual storytelling sotto pressione. TEMI A SORPRESA: una serie di tracce da interpretare seguendo il proprio istinto. TEMPO LIMITATO: poche ore per scattare e consegnare. CREATIVITÀ PURA: vince chi riesce a guardare la realtà da un’angolazione inedita, unendo tecnica e velocità di visione. UNISCITI ALLA SFIDA: metti alla prova e racconta il territorio ed il festival.

CIRCLE SONG a cura di Veronica Racito

31/5 ore 16:30 – Villa Comunale – Tutti – [gratuito]

Ispirata alla community music, nasce dalla volontà di far incontrare e conoscere persone di origine straniera e comunità locale attraverso la pratica musicale condivisa. È un laboratorio che coinvolge nella costruzione di uno spazio sonoro condiviso e di una comunità cantante che include e integra ogni voce grazie alla musica, capace di superare distanze e diversità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Saranno presenti i partecipanti dei laboratori di musica e di canto corale di Santa Briganti, della Coop. Inde, del progetto Liberi dall’invisibilità di Caritas e Save the Children ad Acate, della scuola dell’infanzia Barchetta di Carta di Vittoria.

PROGETTO RACCORDI

NATI PER LEGGERE a cura di Nati per leggere – Vittoria

24/5 11:00-13:00 Villa Comunale – 30/5 17:00-19:00 Granaio Culturale – 0-6 – [gratuito]

Programma nazionale di promozione della lettura rivolto a famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB. Dal ’99 promuove la lettura sin dalla nascita, perché leggere ai bambini ha un’influenza positiva sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale.

PERCHÉ ERO RAGAZZO di Alaa Faraj – Incontro con ALESSANDRA SCIURBA

31/5 17:00 – Villa Comunale – 10+ – [gratuito]

Alaa Faraj viene condannato ingiustamente per traffico di esseri umani dopo la “strage di Ferragosto” in cui 49 migranti muoiono nel barcone dove era imbarcato per raggiungere l’Italia. Alessandra Sciurba, conosciuta in carcere in un laboratorio, diventa la voce della battaglia di Alaa per la giustizia e la verità. Dai loro incontri nasce questo libro, edito da Sellerio e finalista al Premio Terzani 2026.

PROGETTO RACCORDI

LABORATORIO DI SGUARDO a cura di Michele Pascarella

23-24/5 dalle 16:15 alle 17:45 – Granaio Culturale – 14+ – 70 € (include 5 spettacoli)

Un breve percorso per accorgersi che il modo in cui guardiamo e nominiamo le cose cambia le cose. L’OGGETTO DA INCONTRARE: alcuni spettacoli, diversi tra loro, in programma a Scenica. Attraverso esempi, esercizi di sguardo, scrittura e dialoghi cercheremo di divenire più consapevoli dei pregiudizi che regolano il nostro rapporto col mondo. Non è richiesta alcuna competenza specifica, solo la curiosità e la voglia di interrogarsi e confrontarsi.

IMPRESSIONE COLLETTIVA Lab. fotografico a cura di Giorgio Salimeni, CESURA

31/5 alle 10:00 e alle 16:00 – Villa Comunale – 3h – 6+ – Adulto 10 €, adulto + bimbo/a 15 €

In un’epoca dominata da un flusso incessante di immagini, come possiamo ritrovare uno sguardo consapevole? Impressione Collettiva è un laboratorio che trasforma la fotografia da stimolo passivo a strumento di ricerca, mettendo in connessione lo spazio, l’esperienza personale e la visione di gruppo.

MOSTRE

SHAKESPEARE’S BUDDIES. QUELLI CHE NON VOGLIONO STARE QUI

Mostra fotografica di Giorgio Salimeni, CESURA – Inaugurazione 22/5 19:00 – Palazzo Giudice Lanzon – Tutti [gratuito]

DOVE HYPNOS SFIORA, THANATOS ATTENDE

Mostra artistica di Kristo Neziraj a cura di Daniela Schifano – Inaugurazione 23/5 19:00 – Drips – Adulti [gratuito]

UN CAFFÈ CON L’ARTISTA presso Wunder Casa Teatro

23, 24, 28, 29, 30 Maggio dalle 15:00 alle 16:00 – Tutti [gratuito]

INCONTRO CON GABRIELE VACIS E LA COMPAGNIA PoEM

22/5 18:00 – Sala delle Capriate “G. Molè” – Tutti [gratuito]

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