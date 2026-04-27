Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro a Palermo: Edilcassa Sicilia investe sui giovani per costruire

una cultura della vita e della sicurezza

Il 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante giornata dedicata alla formazione, alla prevenzione e alla diffusione della cultura della sicurezza, con un messaggio chiaro: la sicurezza non è un obbligo, ma un valore da apprendere e vivere ogni giorno, fin da piccoli.

L’iniziativa si svolgerà dalle 8 alle 14 al Centro polivalente sportivo Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe in via San Ciro 23. «Un luogo – dice il vice presidente Edilcassa Paolo D’Anca – simbolo di legalità e riscatto sociale, profondamente legato all’opera e al sacrificio di Padre Pino Puglisi. Una scelta non casuale, che rafforza il significato etico dell’evento: parlare di sicurezza significa anche parlare di rispetto della vita, delle regole e della dignità del lavoro».

Per il presidente Edilcassa Sicilia Giuseppe La Rosa «La giornata nasce come un vero e proprio percorso formativo che guarda alle nuove generazioni. Protagonisti saranno infatti gli studenti delle scuole elementari e medie di Palermo, coinvolti in attività educative pensate per trasmettere, in modo semplice e concreto, il valore della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di “seminare” consapevolezza già in età precoce, affinché i futuri lavoratori e imprenditori possano crescere con una cultura della prevenzione radicata e naturale. Perché lavorare senza sicurezza significa mettere a rischio un bene fondamentale: la vita».

Accanto ai momenti dedicati ai più giovani, sarà dato spazio anche alla dimostrazione pratica delle buone prassi nei cantieri. Un esempio è l’iniziativa “Ponteggi in sicurezza”, che vedrà coinvolte sei imprese edili. Non è da intendersi come una competizione, ma come una dimostrazione concreta di come si lavora correttamente e in sicurezza. Un’occasione per mostrare sul campo competenze, attenzione e responsabilità, trasformando l’esperienza in un momento formativo condiviso.

Ampio spazio sarà dedicato anche al “Villaggio della sicurezza”: un’area aperta al pubblico con stand informativi, momenti di confronto tra istituzioni, imprese e cittadini, e servizi dedicati. Un luogo di incontro e dialogo per rafforzare una cultura della sicurezza partecipata e diffusa.

La giornata si concluderà con gli interventi istituzionali e un momento simbolico di riconoscimento delle esperienze presentate, a testimonianza dell’impegno congiunto del sistema bilaterale e del mondo produttivo nella costruzione di ambienti di lavoro sempre più sicuri.

Più che un evento, un messaggio: la sicurezza è un valore che si impara, si pratica e si trasmette. E partire dai più giovani significa costruire un futuro in cui lavorare in sicurezza non sia un’eccezione, ma la normalità.

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