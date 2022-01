Regione Siciliana, firmato il nuovo contratto dei dirigenti.

Siad-Csa-Cisal: “Accordo che non ci lascia soddisfatti”

Palermo, 25 gennaio 2022 – “Dopo 17 anni di vuoto, è stato firmato

oggi il rinnovo del contratto dei dirigenti della Regione Siciliana:

un accordo che non ci soddisfa pienamente visto che viene mantenuta la

terza fascia e si dà ancora troppo potere ai Dirigenti generali, ma

che ha quantomeno il merito di sbloccare una vicenda che si trascinava

da anni”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del

Siad-Csa-Cisal che questo pomeriggio, all’Aran Sicilia, hanno firmato

il rinnovo del Ccrl 2016-18.

“Abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla mancata estensione delle

ferie solidali all’assistenza dei coniugi, alla decisione di non

delegare per carenza di organico alcune competenze ai dipendenti e

alla scelta di ridurre la durate del confronto con le organizzazioni

sindacali – continuano Badagliacca e Lo Curto – ma adesso vogliamo che

si appuri di chi sia la responsabilità della mancata certificazione da

parte della Corte dei Conti che ha costretto a rendere operativo solo

oggi un contratto definito già da due anni. Chiediamo inoltre che

partano subito le trattative per il nuovo contratto”.

