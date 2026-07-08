Regione, Filippo Nasca nominato dirigente generale degli Affari extraregionali. Interim per Cucchiara all’Audit

È Filippo Nasca il nuovo dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata oggi dalla giunta di governo, su proposta del presidente Renato Schifani.

Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, Nasca ha ricoperto numerosi ruoli apicali nell’ambito dell’amministrazione regionale. Tra gli ultimi incarichi, quello di direttore generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana e di presidente del consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione della Servizi ausiliari Sicilia (Sas).

Subentra a Margherita Rizza, che ha ricoperto il ruolo ad interim fino al completamento della procedura di nomina del nuovo dirigente generale.

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Giovanni Cucchiara, attuale dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, guiderà, invece, ad interim l’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione. Prossimo al pensionamento, Cucchiara resterà in carica fino alla nomina di un nuovo dirigente.

Intanto, la giunta regionale ha dato il via libera anche alle procedure per la selezione, con atto di interpello, di un nuovo dirigente generale per il dipartimento della Pesca mediterranea. L’incarico avrà la durata di due anni.

Prorogato, infine, l’incarico del dirigente generale dell’Agricoltura Fulvio Bellomo fino al 30 settembre 2027.

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