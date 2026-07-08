Regione, approvati gli atti di indirizzo per Ccrl 2025-2027 di comparto e dirigenza

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi pomeriggio, ha approvato gli atti di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Regione, sia per la dirigenza sia per il comparto non dirigenziale, per il triennio 2025-2027. L’approvazione in tempi brevi delle linee guida per la nuova contrattazione all’Aran Sicilia era stata annunciata dal presidente Renato Schifani alle organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro che si è svolto qualche settimana fa a Palazzo d’Orléans.

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