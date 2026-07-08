Cassibba rilancia sul Terminillo

Il pilota ragusano della Scuderia Ateneo Motorsport su Nova Proto V8 3000 pronto al tecnico tracciato del quinto round del Campionato Italiano Supersalita dopo l’ottimo successo in casa alla Giarre Milo. “Il percorso è favorevole”. Dal 10 al 12 luglio, tutto su ACI Sport TV.

Comiso (RG) 08 luglio 2026. Samuele Cassibba torna immediatamente protagonista nel Campionato Italiano Supersalita in occasione della 61^ Rieti-Terminillo – 59^ Coppa Bruno Carotti, al volante della Nova Proto NP 01 da 3000 cc. L’appuntamento laziale vedrà Cassibba protagonista dal 10 al 12 luglio a Rieti. Forte della convincente vittoria conquistata in Sicilia la scorsa domenica 5 luglio alla Giarre-Montesalice-Milo, il pilota ragusano della Scuderia Ateneo Motorsport arriva con conferme importanti alla storica competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti e valida come quinto appuntamento della massima serie ACI Sport e del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.

Per il driver comisano sarà un fine settimana alla ricerca definitiva di conferme e rimonte, ora che insieme al team ha individuato la giusta direzione per sviluppare appieno il potenziale della vettura. I 13,450 chilometri della Rieti-Terminillo, si rivelano un tracciato favorevole per pilota e sportcar, uomo e mezzo molto a proprio agio sui percorsi tecnici, dove la precisione, le regolazioni mirate e l’esperienza fanno la differenza.

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“Arriviamo al Terminillo con fiducia diversa ed amplificata dopo il weekend di Giarre. Al di là del successo, è stato importante ritrovare le risposte che cercavamo e vedere concretizzato tutto il consistente lavoro svolto insieme alla squadra. Questo ci ha dato una spinta importante anche dal punto di vista morale. Il tracciato del Terminillo ci è favorevole. Una gara unica, molto veloce, selettiva ed impegnativa, dove serve massima attenzione ai particolari della strada dall’inizio alla fine. L’obiettivo sarà affrontare un weekend concreto, in cui occorre capitalizzare al meglio il lavoro svolto insieme al team.” – ha dichiarato Cassibba.

La 61^ Rieti-Terminillo – 59^ Coppa Bruno Carotti entrerà nel vivo venerdì 10 luglio con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 11 luglio si disputeranno le due manche di prove ufficiali con partenza dalle ore 9.00, mentre domenica 12 luglio, sempre dalle 9.00, scatterà la gara lungo il celebre tracciato laziale. L’intero fine settimana sarà seguito dalle telecamere di ACI Sport TV (canale 228 Sky e 52 TivùSat), oltre che dalle piattaforme social del Campionato Italiano Supersalita.

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