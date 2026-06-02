Referendum Monarchia/Repubblica; in provincia di Enna 9 comuni su 20 votarono a favore della Repubblica

Oggi 2 giugno ricorrono gli 80 anni della nascita della Repubblica dopo i 20 anni di dittatura Fascista. Il popolo italiano scelse la Repubblica attraverso un referendum con la vittoria nei confronti della Monarchia di circa il 54 per cento. Ma in tutto il meridione compresa la provincia di Enna a prevalere fu la Monarchia. In Sicilia l’unica provincia dove prevalse la Repubblica fu quella di Trapani. In provincia di Enna però 9 coomuni su 20 votarono per la Repubblica. La percentuale più alta per la Monarchia venne raggiunta a Cerami con quasi il 95 per cento. Per la Repubblica invece a Troina con il 63 per cento. Nel capoluogo a favore della Monarchia votò circa il 60 per cento. Nella locandina tutti i numeri di votanti e percentuali dei 20 comuni della provincia.

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