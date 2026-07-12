Previsioni meteo Enna: Fino a martedì caldo moderato. Il picco tra mercoledì e venerdì.
Le proiezioni dei modelli fisico-matematici si vanno consolidando e, quindi, possiamo dare
finalmente delle indicazioni più certe per la settimana che si apre, soprattutto in merito
all’onda calda di cui tutti (troppi e a sproposito) parlano.
Oggi, domenica 12 luglio, stiamo avendo valori già sopra la media ma senza eccessi
(mentre scrivo alle ore 14 la stazione meteo di Enna alta segna 30.8 gradi). Nel
pomeriggio/sera, in arrivo blande correnti settentrionali che, in ogni caso, faranno scendere
le temperature: la sera sarà fresca e in parte umida. Lunedì temperature stabili o in lieve
calo rispetto a oggi.
Martedì 14 luglio inizierà con valori ancora poco sopra media ma si comincerà velocemente
a salire e questo aumento ci porterà alle giornate più calde e cioè mercoledì, giovedì e
venerdì quando, con poche variazioni, avremo 6-8 gradi sopra la media. A mio avviso a
Enna alta avremo, come picchi, 34-35 gradi, che a quota quasi mille sono parecchi. Ripeto,
sembra che tali valori però saranno confinati a questi tre giorni. Non sono ottime notizie ma,
per la cronaca, devo ricordare che dal 2021 in poi abbiamo avuto estati con anche 36-38
gradi a Enna alta che, soprattutto, sono durati per due settimane consecutive. È quella che
chiamo neo estate, sconosciuta fino a un lustro fa. Quest’anno per ora è molto meno
aggressiva, almeno da noi, anche se la settimana che si apre ci farà in parte soffrire.
Ne riparleremo.
a
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci