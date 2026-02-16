Cambio al vertice della Squadra Mobile di Enna:

è il Commissario Capo dott. Gabriele Screpis il nuovo dirigente.

Laureato in giurisprudenza nel 2017, dopo aver frequentato il tirocinio formativo ex art 73 d.l. 69/2013, ha frequentato il 109º Corso Commissari della Polizia di Stato.

Al termine del corso di formazione è stato assegnato alla questura di Reggio Calabria e da giugno 2021 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno Marina in qualità di funzionario addetto/ vice dirigente. Nel settembre 2023 è stato trasferito a Catania presso l’articolazione periferica del Servizio centrale di protezione.

Il Questore di Enna ha accolto il dott. Screpis, augurandogli il meglio per questo nuovo e prestigioso incarico.

