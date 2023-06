PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL LINCOLN DI ENNA E LA KORE

Nei giorni scorsi è stata consegnata, da parte dei tecnici specializzati , la serra idroponica realizzata per le attività laboratoriali del settore agrario dell’Istituto A. Lincoln di Enna , grazie al progetto PON ”Laboratori green”seguito dal Prof. Sebastiano Di Dio , coadiuvato dagli ITP del settore. Il progetto è stato presentato in Auditorium davanti ad un folto pubblico e, tra tanti ospiti anche la dott.ssa Viviana La Rosa dell’ UNIKORE in rappresentanza della prof.ssa Marinella. Muscarà. La scuola ha stipulato per il prossimo anno scolastico2023/2024 la convenzione:“… L’Università degli studi Kore […]– Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e l’IIS Abramo Lincoln si impegnano a rendere disponibile e a condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite attraverso appositi accordi tra le parti, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione del progetto […],e denominato proposta progettuale Orti nel Kore. Tale collaborazione è un evento di particolare importanza, ha ricordato gek Dirigente Scolastico A. Di Dio, perché apre significative prospettive per i futuri insegnanti della Formazione Primaria che frequentano il TFA che potranno, così , integrare le conoscenze teoriche con attività pratiche di orto e floricultura e trasmettere ai futuri alunni la passione per la natura. Sarà possibile, in futuro, commercializzare i prodotti ottenuti e sovvenzionare le varie attività della scuola. L’ iniziativa, una delle tante organizzate dall’Istituto, sempre in prima fila nel campo dell’educazione, non è stata l’ unica della giornata: consegnati gli Orti sociali in via Toscana all’interno del parco intitolato al sacerdote e capo scout don Carmelo Cannizzo, in seguito all’accordo sottoscritto tra il Comune di Enna e l’istituto di Istruzione Superiore “Abramo Lincoln” e viene affidata , così, agli studenti dell’indirizzo Agrario un’area da adibire a campi didattici sperimentali e orti urbani, sociali e didattici. Presente il Sindaco, M. Di Pietro, che ha espresso vivo apprezzamento per la nuova e importante attività sinergica fra Comune e scuola che favorirà il senso di comunità e il legame con la natura, permetterà di recuperare gli spazi abbandonati, consentirà di responsabilizzare nei confronti dello spazio pubblico. Percorsi di PCTO saranno attivati a beneficio della popolazione tanto che i prodotti ricavati saranno devoluti gratuitamente ad enti e associazioni. Ringrazio l’amministrazione comunale, ha commentato il Preside, per averci dato questa importante opportunità che consente di aprire la scuola al territorio, facendo maturare agli studenti delle preziose competenze sul campo”.

Prof.ssa Alda Luana Di Dio

