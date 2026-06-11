Progetto “Ecdisi”, Zō mette a disposizione 3 residenze artistiche per under 35 siciliani

Scade il 25 giugno la open call di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania che mette a disposizione 3 residenze artistiche dedicate a progetti di creazione per artisti singoli o collettivi nell’ambito di teatro, danza, musica e arti circensi. Il progetto triennale Ecdisi è finanziato dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Cultura, nell’ambito di Residenze per artisti nei territori triennio 2025-2027

Catania, Zō Centro culture contemporanee, scadenza call 25 giugno 2026, h. 12

www.zoculture.it

All’interno della residenza artistica Ecdisi dedicata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale siciliano, Zō centro culture contemporanee di Catania mette a disposizione 3 residenze artistiche dedicate a progetti di creazione per artisti singoli o collettivi. La open call – aperta a tutti gli artisti under 35 che siano siciliani o residenti in Sicilia – cerca progetti innovativi nell’ambito di teatro, danza, musica e arti circensi. Ultimo termine per inviare le candidature è mezzogiorno di giovedì 25 giugno. Le candidature vanno inviate alla mail organizzazione@zoculture.it.

Il progetto triennale Ecdisi è finanziato dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Cultura, nell’ambito di Residenze per artisti nei territori triennio 2025-2027. Il progetto – che vede la collaborazione della cooperativa sociale Prospettiva di Catania – mira a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale siciliano: memoria storica, paesaggio, tradizioni e capitale umano, con particolare attenzione agli artisti in residenza e alla comunità. L’obiettivo è promuovere un’accessibilità culturale reale, sostenendo ricerca e sperimentazione non come pratica elitaria ma come strumento per ampliare e diversificare i pubblici. Il programma integra innovazione nei linguaggi e nelle tecnologie, senza snaturare la dimensione rituale e collettiva dello spettacolo dal vivo, e rafforza la partecipazione attiva della comunità, coinvolgendo scuole, accademie, periferie e contesti fragili. Centrale è anche l’internazionalizzazione, attraverso la circuitazione delle opere e lo scambio di buone pratiche con partner europei. Le residenze si fondano su multidisciplinarietà e trasversalità, favorendo il dialogo tra arti performative, scienza, storia, letteratura, linguistica, turismo e architettura. Saranno privilegiati progetti site-specific capaci di valorizzare luoghi, dialetto, poesia, paesaggio e patrimonio naturalistico, con particolare attenzione – per la specificità di Zo – alla memoria dello zolfo e al legame con l’Etna.

I candidati possono presentare una sola proposta per artista o collettivo. La candidatura può essere

presentata dagli artisti stessi o da un’entità legale terza. La residenza deve durare dai 10 ai 15 giorni (anche non consecutivi) e dovrà concludersi entro metà ottobre.

Almeno un’azione aperta al pubblico è richiesta durante la residenza che sia una prova aperta, un incontro con artisti o studenti, o una pratica condivisa. Le modalità saranno concordate dopo la selezione. L’invio della candidatura implica l’accettazione di questo impegno. Il compenso è commisurato al numero di artisti partecipanti e ai giorni di residenza, nel rispetto dei minimi giornalieri previsti dal Contratto nazionale. Zō si riserva la possibilità di coprire eventuali costi aggiuntivi di ospitalità.

La candidatura, oltre la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza, deve contenere il curriculum esteso di tutti i partecipanti. Alla candidatura va allegata la proposta progettuale dettagliata comprensiva di dossier artistico, scheda tecnica (se necessaria), la fase della residenza (ricerca iniziale, fase intermedia o fase finale), il periodo preciso richiesto, o la disponibilità a concordare giorni e orari con lo staff. Vanno specificate le eventuali necessità di alloggio e ospitalità ed eventuali richieste particolari.

Per eventuali domande o info aggiuntive si può scrivere alla mail organizzazione@zoculture.it o chiamare il numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

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