LA SICILIA OSPITA L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO
LA SICILIA OSPITA L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO
Le delegazioni dei Paesi del Mediterraneo saranno in Sicilia sabato 13 giugno per una riunione della Commissione Politica dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, un evento promosso dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci.
LA MATTINA: RIUNIONE POLITICA A PALERMO
Ore 13:00 punto stampa nella sala stampa dell’Ars, prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea, presieduta da Giuseppe Antoci, che si terrà nella Sala d’Ercole del Palazzo dei Normanni.
IL POMERIGGIO: MISSIONE A SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Alle 16:30 le delegazioni si sposteranno a Santo Stefano di Camastra (Me) per partecipare ad Agri Med Europe, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche dei Nebrodi. Alle 18:00 Giuseppe Antoci incontrerà i giornalisti prima del taglio del nastro in via Umberto I n. 65