Dopo il grande successo degli eventi del 12 e del 17 luglio dedicati rispettivamente ai bambini ed alle visite guidate in notturna del Catello, continua l’impegno della Pro Loco per la promozione della città. Il 25 luglio si svolgerà la quarta edizione di “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”, evento che ogni anno attira visitatori da tutta la Sicilia incuriositi dal desiderio di vedere pianeti e costellazioni, raccontati e spiegati con pazienza e dedizione da astronomi professionisti del “Gruppo Astrofili Catanesi”.

La sera del 25 Luglio ai piedi del Castello di Lombardia nascerà un piccolo villaggio di cultura e divertimento, arte e buon cibo, risate e allegria. Dalle 19,00 in poi sarà possibile iniziare a visitare il mercatino dei creativi e gli stand di cibo che offriranno grande scelta, dal salato al dolce oltre a bollicine e bibite. Dalle ore 20,00 saranno a vostra disposizione le postazioni astronomiche, vicino la Rocca di Cerere, zona meno illuminata del percorso e poi dalle ore 21,00 si accenderà il palco con la travolgente simpatia del Mago Plip, artista che si è esibito anche nel programma televisivo Sicilia Cabaret e su Rai 2. A seguire una cover band dedicata a Claudio Baglioni e Gianni Morandi “Capitani Coraggiosi” che prende il nome proprio dall’evento musicale nato dai due grandi artisti con un tour di successo e un album dal vivo del 2015. Tutta la serata sarà presentata dall’artista ennese Elisa Di Dio che con simpatia, professionalità e amicizia ha accettato di impreziosire la serata con la sua presenza.

Per migliorare la viabilità e consentire a tutti l’accesso all’evento il Comune ha previsto il servizio navetta continuo e gratuito, che sarà attivo fino alle ore 2:00 e che darà la possibilità ai visitatori di lasciare liberamente la vettura al parcheggio Pisciotto e raggiungere il Castello comodamente. Ricordiamo che tutte le attività che si svolgeranno durante questo evento sono con ingresso libero e gratuito.

Questo non sarà l’ultimo degli eventi dell’estate organizzato dalla Pro Loco di Enna, infatti per contribuire alla ripresa della città abbiamo organizzato un evento di grande spessore in centro città, per festeggiare i 20 anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo Povia sta girando l’Italia con il concerto “Viva la Festa” e il 21 Agosto lo porteremo ad Enna.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero: 3401482641.

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