Pro Loco Enna: 6 posti per attività di Servizio Civile

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, , sei un cittadino dell’Unione Europea o non comunitario regolarmente residente in Italia ed hai voglia di spenderti per il tuo territorio, sei proprio la persona che cerchiamo.

Scegli il Servizio Civile UNPLI e scegli di effettuarlo presso la Pro Loco Enna che accoglierà 6 giovani volontari che presteranno servizio per un anno in un’associazione che si dedica al turismo da una location di grande fascino come è il Castello di Lombardia.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione, di crescita personale e professionale per i giovani, indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Cosa ti offre il Servizio Civile ?

Prestare servizio civile ti consente di:

-Ricevere un assegno mensile di circa €500,00;

-Ottenere crediti formativi universitari; ricevere formazione generale e specifica;

-Ottenere un attestato di partecipazione che consente di usufruire della riserva di posti nei concorsi pubblici;

…molto altro ancora!

Vuoi diventare un Volontario SCU UNPLI ?

Contattaci !

📞3401482641

