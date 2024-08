Risulta confermato quanto anticipato nei precedenti articoli: temperature intorno alla media con sere fresche (il caldo anomalo coinvolgerà centro e nord Italia, poco la Sicilia).

Da oggi a sabato 24, inoltre, pomeriggi con attività convettiva e relativi temporali, anche forti. Le aree montuose saranno tutte interessate ma, come sempre, localizzare con precisione i fenomeni resta difficilissimo: i Monti Sicani e i nostri Monti Erei sembrano tra le zone maggiormente coinvolte.

Nell’immagine, i probabili nuclei temporaleschi per oggi pomeriggio. Sono carte sempre indicative, non di più.

Come detto, ulteriori occasioni di temporali nei prossimi giorni. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

