Previsioni Meteo Enna: pioggia e freddo dopo l’ennesima fase molto mite

Ieri apice di questa ennesima fase anomala, con ben 15 gradi di massima e 11 di minima ad Enna alta: si tratta di valori 8-10 gradi superiori alla media. Abnorme direi, soprattutto poiché si tratta di una tendenza trentennale, non certo di un singolo episodio, che alla fine conterebbe ben poco.

Ora, gradualmente, l’umidità sta aumentando ed è il preludio al cambiamento previsto per domani e per i giorni seguenti, con il ritorno a condizioni invernali. Le piogge inzieranno nella mattinata del 6 gennaio e nel pomeriggio diventeranno moderate, con accumuli ancora difficili da quantificare ma sui 10-20 millimetri, se andrà bene. Troppo poco, visto il deficit che abbiamo accumulato.

Purtroppo, come detto, oltre all’evidente cambiamento climatico in atto, c’è per la Sicilia centrale l’aggravante di avere a che fare, quest’anno, con correnti nord occidentali, le peggiori per noi.

Domenica 7 gennaio parziale miglioramento, in un contesto comunque freddo e instabile. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

