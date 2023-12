Primi significativi accumuli nevosi nell’Appennino siciliano. Una buona notizia per gli ecosistemi montani e per gli invasi in quota, come la nostra Ancipa.

Ad Enna qualche nevischiata la scorsa notte: per l’esattezza ha “filiato”.

L’inverno, come anticipato, è tornato. Peccato per le precipitazioni che, abbondanti nelle aree nord ed est della Sicilia, da noi sono state poco significative (4-7 millimetri a seconda delle zone). Anche questo lo avevamo scritto.

La novena di Natale proseguirà con un po’ meno freddo da lunedì, ma con clima tutto sommato nella norma e qualche occasione di pioggia forse intorno a mercoledì-giovedì.

Per i giorni di Natale, continua la lotta tra anticiclone e correnti artiche che, forse, arriveranno subito dopo il 25, ad oggi previsto ancora stabile. Ma è presto per averne certezza. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

