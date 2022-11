Abbiamo avuto una settimana abbastanza stabile e con temperature diurne poco sopra la media seppure le notti siano state umide e a tratti nebbiose. È sino ad ora, un autunno mite e più siccitoso rispetto alla norma anche se in misura molto meno drammatica che in altre zone più settentrionali d’Italia.

Da oggi però, e per tutto il fine settimana, un’incursione di aria fredda dai Balcani porterà un calo delle temperature, molte nubi e aumenterà la probabilità di precipitazioni, soprattutto dal pomeriggio e poi durante la prossima notte. A quanto pare, i fenomeni, se da noi saranno meno intensi, potrebbero essere ben più incisivi sulle coste ioniche e sulla Sicilia orientale. Seguire sempre le indicazioni degli enti preposti.

La prima parte della prossima settimana vedrà probabilmente una nuova fase stabile. Ne riparleremo.

In foto, le piogge previste tra la sera e la notte.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

