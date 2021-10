La terza domenica di ottobre è stata caratterizzata dal previsto tempo variabile e con temperature in parziale risalita: 15 gradi di valore massimo e 9 gradi di minima. La prevista instabilità pomeridiana ha determinato alcuni temporali e rovesci nel nostro interno dell’isola, ma non su Enna città se non qualche debole pioggia ancora in agguato in serata.

Lunedì 18 ottobre sarà una giornata simile alla precedente: cieli variabili, temperature stabili, ancora di 2-3 gradi inferiori alle medie, instabilità pomeridiana con residua probabilità di precipitazioni.

Siamo alla terza settimana di temperature sotto la norma e, per la settimana che si apre, non sono previsti grandi cambiamenti se non una lenta risalita.

In foto, le probabilità di pioggia (in blu e verde) in Sicilia per lunedì 28 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

