Giornata grigia e sempre più fredda della media, nel nostro territorio: 14-15 gradi a Enna alta come valore massimo, complici strati nuvolosi molto compatti e persistenti, e notti con nebbie e temperature sotto i 10 gradi.

Per i giorni seguenti ci aspettiamo un nuovo peggioramento: un impulso atlantico determinerà un primo passaggio perturbato e, soprattutto, attiverà il richiamo di correnti di tramontana legate al primo affondo artico della stagione nel Mediterraneo: in definitiva, giovedì e venerdì farà freddo come in pieno inverno.

Scendendo nel dettaglio, mercoledì 13 avremo temperature simili ai giorni precedenti ma condizioni via via di maggiore instabilità, con aumento della nuvolosità e dei venti occidentali: le piogge, come ormai avviene da molti giorni, saranno più abbondanti nella Sicilia occidentale e tirrenica mentre nella nostra area interna saranno meno abbondanti anche se giovedì sembra possano essere intense anche nelle aree centrali dell’isola: da confermare.

In foto, le piogge previste per mercoledì 13 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

