Il tempo per questo fine settimana sarà caratterizzato da molte nubi, nebbie e precipitazioni, soprattutto nella seconda parte della giornata di sabato 12 marzo e nella seguente notte di domenica. Una perturbazione si è infatti avvicinata alla Sicilia da ovest ma non riuscirà a proseguirenel suo moto. Nel nostro territorio, in particolare, l’aria umida scorrerà sopra l’aria più fredda che ci ha interessato negli scorsi giorni e ciò potrebbe determinare delle nevicate con caratteristiche di neve umida, appunto nella notte tra sabato e domenica, anche con accumulo, seppure incerto. Temperature in diminuzione su valori di 2-3 gradi inferiori alle medie: ad Enna, 5-7 gradi di giorno, valori vicini allo zero la notte.

In foto, le probabilità di pioggia e neve (linee oblique) nella notte.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

