Giornata interlocutoria nel nostro territorio, con temperature poco sotto la media: 23-24 gradi di massima a Enna, e 14-15 gradi di minima. Il cielo è stato solcato da innocue nubi medio-alte che però, come dicevamo, sono il segnale di un cambiamento in arrivo per i prossimi due giorni.

Passiamo allora alle previsioni. Nella prossima notte, nuvolosità in aumento e temperature sui 15 gradi mentre domani, venerdì 10 settembre, il cambiamento, dovuto ad un’insidiosa depressione mediterranea in arrivo da ovest, condizionerà il tempo in modo sempre più rilevante: dopo un primo peggioramento in mattinata, con forse qualche precipitazione, il grosso delle piogge, anche temporalesche, dovremmo averle nel pomeriggio. Sarà un passaggio perturbato rilevante, il primo delle stagione, anche se non tutte le zone saranno interessate con la stessa intensità dai fenomeni, un po’ a macchia di leopardo, di difficile localizzazione. Venti forti soprattutto nelle aree occidentali dell’isola e sul Canale di Sicilia con rinforzi pure nella zone interessate dai temporali. Per sabato ancora tempo instabile o perturbato.

Ne riparleremo.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

