Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: clima più freddo della norma e ventoso

Anche la giornata di mercoledì 6 ottobre è stata caratterizzata da precipitazioni diffuse che si sono protratte per buona parte della giornata: precipitazioni meno intense, almeno ad Enna, rispetto al giorno precedente. I cieli sono stati nuvolosi e nebbiosi con temperature diurne intorno ai 15-17 gradi, sotto la media.

Per giovedì 7 ottobre, ed anche per il fine settimana, si prospetta un clima decisamente più freddo della norma, anche di 5 gradi, con vento moderato a tratti teso, da Ovest Nord-Ovest che acuirà la sensazione di freddo autunnale. Ad Enna alta, valori massimi quindi di 14-15 gradi e valori minimi intorno ai 10 gradi. I cieli saranno variabili con annuvolamenti veloci mentre le precipitazioni saranno abbondanti nella Sicilia occidentale e tirrenica mentre nel nostro territorio saranno più sparse.

In foto, le piogge previste per il 7 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

