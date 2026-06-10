Pozzallo, 12 e 13 giugno 2026 “Uniti sotto lo stesso casco”, al via Costruzioni Migranti Forum sindacale Euromediterraneo
Pozzallo, 12 e 13 giugno 2026
“Uniti sotto lo stesso casco”, al via Costruzioni Migranti Forum sindacale
Euromediterraneo
Due giorni di cultura, incontri e dibattiti con attivisti sindacali dell’area Euromediterraneo
per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione
delle persone in movimento
Trovare una strada comune per combattere la frammentarietà dell’occupazione, la precarietà dei contratti,
la scarsa attenzione alla sicurezza e la solitudine delle persone. L’edilizia rappresenta uno dei principali
settori di inserimento per molti lavoratori migranti. Ma dietro l’inserimento dei nuovi arrivati, si
nascondono spesso rischi di mancata formazione, sfruttamento e caporalato. Partendo da una attenda
analisi della situazione attuale, vogliamo mettere a confronto esperienze internazionali di tutela e
organizzazioni sindacali dei lavoratori migranti nel settore delle costruzioni per cercare di dare un nostro
contributo al dibattito su come ripensare politiche di accoglienza a livello nazionale ed internazionale.
I dati delle Casse Edili ed Edilcasse, ci confermano una presenza crescente dei migranti nel settore edile.
Considerando i soli operai, si passa da una incidenza di circa il 30% nell’anno 2017 (Ottobre 2016-
Settembre 2017) al 37,7% dell’anno c.e. 2023, fino al 39,5% dell’anno c.e. 2024, un’incidenza che,
attraversando una fase di crescita settoriale. Se Albania, Romania e Marocco rimangono le nazionalità
maggiormente rappresentate, si segnala una forte crescita dell’Egitto, con 29.465 operai nell’anno c.e.
2023 e 38.572 nell’anno c.e. 2024, ma sono ben 18 le nazionalità con almeno 2.000 operai, tra cui diversi
paesi extra-europei come Tunisia, Pakistan, Nigeria, India e Senegal.
“Abbiamo scelto il comune di Pozzallo, riconosciuto a livello istituzionale come un fondamentale presidio
di frontiera nel sud della Sicilia, non solo per la sua posizione geografica, ma per quello che
rappresenta, ovvero uno dei principali punti di sbarco nel Mediterraneo e più importanti hotspot per la
gestione dei flussi migratori. Il mondo delle costruzioni sta cambiando velocemente per la presenza di
tanti nuovi cittadini che provengono da tutto il mondo. Parlare di sicurezza, di innovazione e di futuro
non può prescindere dalla capacità di accoglierli, integrarli e renderli cittadini attivi e consapevoli. La
tenuta dei diritti nei cantieri, passa da quanto saranno rispettati i lavoratori migranti. Più saranno
sfruttati e sottopagati, più saranno sottoposti a ricatto e disponibili a fare qualsiasi cosa, arretrando
nelle condizioni vanificando avanzamenti importanti e diritti acquisiti”, dice il segretario generale della
Fillea Cgil Antonio Di Franco.
Quindi, “Il tema dell’immigrazione rappresenta prima di tutto una fondamentale questione morale:
relativa all’identità del Paese, alla sua ricchezza culturale e al suo futuro. Accanto all’ apporto
economico e demografico diventa vitale quello sociale, culturale e spirituale. Con questa prospettiva
intendiamo sollecitare l’avvio di nuove politiche sull’ immigrazione, dalle quali dipenderà la tenuta dello
stato sociale del Paese, il rapporto fra i popoli e la cooperazione intergenerazionale. Noi siamo contro il
panico morale che induce la destra di questo Paese a parlare di Remigrazione, una lettura criminologica
dei movimenti umani sulla terra. Noi crediamo che da quanto integreremo e accoglieremo questi nuovi
cittadini, dipenderà il grado di giustizia sociale presente nella nostra Repubblica e necessaria nella
nostra idea di EuropaFederazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive
Via G. B. Morgagni, 27 –00161 Roma – Tel. 06 44114625-627-628-637 –FAX 06.44235849
E MAIL: filleanazionale@filleacgil.it – WEBSITE: www.filleacgil.it
IL PROGRAMMA www.filleacgil.net
Giovedì 11 giugno alle ore 18.30 presso la Sala Consiglio Comunale, piazza Municipio 1, la conferenza
stampa di presentazione del Forum sindacale Euromediterraneo, interverranno i rappresentanti del
Comune di Pozzallo, della Cgil Ragusa, della Fillea Cgil Sicilia e della Fillea Cgil Nazionale
Venerdì 12 giugno
Ad aprire i lavori dalle ore 9.30 presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, corso Vittorio Veneto 341, i
saluti di Roberto Ammatuna sindaco di Pozzallo, Giuseppe Roccuzzo segretario generale Cgil Ragusa.
Introduce Antonio Di Franco, segretario generale Fillea Cgil Nazionale. Nella prima sessione della
mattina verrà affrontato il tema dell’inserimento dei nuovi arrivati nel settore edile, dove si nascondono
spesso rischi di mancata formazione, sfruttamento e caporalato. Intento sarà quello di cercare di capire
qual’è la situazione di partenza e le rivendicazioni e prassi contrattuali nei diversi paesi
dell’Euromediterraneo, con interventi di Feliciano Iudicone, Dipartimento immigrazione Fillea Cgil
Nazionale, Katry Mohamed Shahin coordinamento Migranti Fillea Cgil, Jean Pascal François,
segretario internazionale FNSCBA CGT (Francia) Plamena Parteniotis segretario internazionale FCIW
Podkrepa (Bulgaria) Taieb Bahri segretario generale FGBB (Tunisia) Marko Tanasić esperto in
Politiche dell’Immigrazione ZSSS (Slovenia) Khaled Abu Zhour, segretario per il settore Costruzioni
PGFTU (Palestina) Modera Alberto Castiglione, giornalista di Antimafia Duemila
Alle ore 11.30 presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, corso Vittorio Veneto 341, “Edilizia e lavoratori
migranti: sfide e strategie per rafforzare tutele e sindacalizzazione”. Questa sessione metterà a
confronto esperienze internazionali di tutela e organizzazione sindacale dei lavoratori migranti nel settore
delle costruzioni. Saranno presentate le iniziative sindacali promosse dalla BWI nei cantieri per la
costruzione degli stadi dei Mondiali FIFA, dove sono spesso emerse forme di grave sfruttamento. Saluti
di Giovanni Pistorio, segretario generale Fillea Cgil Sicilia. Intervengono Asma Guitouni coordinatrice
area Medio Oriente e Nord Africa (BWI) Marco Ferrer coordinatore politiche migratorie area Asia e
Pacifico (BWI) Jerry Ronquillo – presidente BQ (Qatar) Sirajul Islam presidente BMWAQ (Qatar)
Suzanne Baldago presidente MWAB (Bahrain) Prince Verma segretario BNKMU (India). Modera
Paola Cammilli Global Campaigns &Migration Director BWI.
Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno ad aprire la riflessione su come ripensare le politiche di
accoglienza a livello nazionale ed internazionale e quali esperienze sono state messe in campo dalle parti
sociali dell’edilizia con Flavia Villani, funzionaria Dipartimento Edilizia Fillea Cgil Nazionale, Stefania
Congia Direzione Generale Politiche Migratorie Ministero del Lavoro, Silvia Rigano, funzionario
Dipartimento Relazioni Industriali Ance Nazionale, Orazio Licciardello docente di Psicologia Sociale
Università di Catania Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione Don Vincenzo
Matrangolo, Ermira Behri coordinamento Migranti Fillea Cgil Roberto Ammatuna, sindaco di
Pozzallo. Modera Luciana Cimino, giornalista de Il Manifesto.
La serata si chiuderà con il dibattitto sul diritto a migrare e quello a restare, le cosiddette “seconde
generazioni” nel quadro di fenomeni migratori di lunga data assumono un ruolo cruciale nel determinare
l’effettiva integrazione tra culture. Un dialogo tra il segretario generale della Cgil Nazionale Maurizio
Landini e diversi ospiti con Santa Giuseppina Tumminelli, docente Università di Palermo, redattrice
Idos (Dossier Statistico Immigrazione), Si Mohamed Kaabour, coordinatore Idem network, Shaher
Saed, presidente PGFTU (Palestina) Sophie Volpato, esecutivo nazionale Rete degli Studenti
Medi, Anna Ricevuto, esecutivo nazionale Unione degli Universitari, Vito Azzara, portavoce
PattoXRestare, Sahar Locaputo, portavoce Puglia del Futuro, Embalo Saido, delegato Fillea Cgil
Genova Amplia Spa. Nel corso dell’iniziativa il live painting di Takoua Ben Mohammed, scrittrice e
fumettista. Modera Roberto Giovannini, vice direttore HuffPost Italia. A seguire il concerto live di
LelloFederazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive
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Sabato 13 giugno
Nello Spazio Cultura Meno Assenza, dalle ore 9.00-11.40, la plenaria con presentazione documento
sindacale area Euromediterraneo con Antonio Di Franco, segretario generale Fillea Cgil nazionale, gli
Interventi membri del coordinamento migranti Fillea Cgil e le conclusioni di Ambet Yuson segretario
generale del sindacato internazionale BWI.