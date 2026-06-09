PIAZZA LIVE: BASKET PIAZZA ARMERINA- COUNT DOWN PER LE FINALI NAZIONALI UNDER 19 GOLD KELLOGG’S.

PIAZZA ARMERINA- COUNT DOWN PER LE FINALI NAZIONALI UNDER 19 GOLD KELLOGG’S. CERIMONIA D’APERTURA GIOVEDÌ 11 GIUGNO IN PIAZZA CATTEDRALE. LE PARTITE AL PALASPORT PROVINCIALE ED AL PALAFERRARO.

✍️ Che spettacolo! La nostra città assurge a protagonista nevralgica della pallacanestro giovanile italiana. Per una realtà come la Siaz, orgoglio locale e siciliano in Serie B, ospitare nella propria città, le Finali nazionali Kellogg’s Under 19 Gold, trofeo Mario Delle Cave è un riconoscimento straordinario che unisce sport, territorio e visibilità nazionale. Con il patrocinio del comune di Piazza Armerina, le finali nazionali sono state assegnate dalla Federazione italiana pallacanestro, per la prima storica volta, alla città dei mosaici.

Ecco un riepilogo dettagliato del tabellone per seguire al meglio i match,

🏀 Quarti di Finale, Venerdì 12 giugno

tutti i match si giocheranno al Palasport Provinciale di Piazza Armerina.

Ore 14:00 gara 1, Accademia Altomilanese vs Fortitudo Francavilla

Ore 16:00 gara 2, Ayers Rock Gallarate vs Svincolati Milazzo, unica formazione siciliana.

Ore 18:00 gara 3, International Imola vs UCC Casalpusterlengo

Ore 20:00 gara 4, Bakery Piacenza vs Pallacanestro Vado

🪵 Semifinali, sabato 13 giugno al Palasport provinciale, giornata cruciale sia per chi punta al titolo, sia per definire i piazzamenti dal 5° all’8° posto,

Ore 14:00, Perdente gara 1 vs Perdente gara 2 semifinale 5°-8° posto.

Ore 16:00, Perdente gara 3 vs Perdente gara 4, semifinale 5°-8° posto.

Ore 18:00, Vincente gara 1 vs Vincente gara 2 semifinale scudetto.

Ore 20:00, Vincente gara 3 vs Vincente gara 4, semifinale scudetto.

🏆 Finali, domenica 14 giugno, l’azione raddoppia e si dividerà tra due palazzetti per assegnare le posizioni definitive,

🎯 al PalaFerraro,

Ore 09:00 la finale 7° posto

Ore 11:00 la finale finale 5° posto

🎯 al Palasport provinciale,

Ore 10:00, la finale 3° posto

Ore 12:00, la finale 1° posto, Assegnazione dello scudetto.

🚀 L’evento sarà stellare, già dalla serata di gala di giovedì sera alle 21, in Piazza Cattedrale. Ci saranno sfide ad altissima intensità fisica e tecnica, considerando il livello delle compagini coinvolte, con piazze storiche del basket giovanile lombardo, emiliano, ligure, pugliese e l’immancabile spinta di Milazzo per i colori di Sicilia.

💪 Buon campionato e buon lavoro a tutti i protagonisti dalla FIP Sicilia e dalla Siaz basket.

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