Storie correlate

giulio carini

Giulio Carini: Da Enna a Rimini, il Basket nel Cuore tra Canestri e Fischietto

Riccardo Giugno 7, 2026
mayer

Basket Serie B Nazionale: alla Siaz Piazza Armerina arriva come DS Cristian Mayer

Riccardo Giugno 5, 2026

Piazza Armerina “capitale” del Basket Giovanile: dal 12 al 14 giugno la Final Eight nazionale Under 19 Gold Maschile

Riccardo Maggio 31, 2026

Ultime notizie

Screenshot

PIAZZA LIVE: BASKET PIAZZA ARMERINA- COUNT DOWN PER LE FINALI NAZIONALI UNDER 19 GOLD KELLOGG’S.

Riccardo Giugno 9, 2026
lunetta

Lunetta Savino il 24 luglio al Mythos Troina Festival

Riccardo Giugno 9, 2026
lingua inglese

IC Santa Chiara: lezione per gli studenti all’insegna della salute, della lingua inglese e della cittadinanza globale.

Riccardo Giugno 9, 2026
magione

Automobilismo Campionato Predator’s: nel Week End il driver regalbutese Giacomo Pellegrino sul circuito di Magione

Riccardo Giugno 9, 2026